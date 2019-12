Mogi reforça ações de combate ao Aedes aegypti

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está reforçando as ações e orientações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Na última semana, o Núcleo de Controle e Prevenção das Arboviroses concluiu um cronograma de vistorias realizadas em todas as escolas públicas (estaduais e municipais) da cidade, visando eliminar e prevenir situações que possibilitem o acúmulo de água parada.

Na Escola Estadual Francisco de Souza Mello, no bairro do Botujuru, além da vistoria, foi realizado um trabalho de conscientização na comunidade. O projeto “Educação e Saúde, Consciência e Atitude: Expandir o Olhar para Expandir o Mundo” envolveu alunos, professores e moradores no combate e eliminação de possíveis criadouros em diversos pontos do bairro.

Com a chegada do verão e do período de chuvas intensas, os cuidados precisam ser redobrados. “Estamos no período propício para as ações preventivas, antes da chegada do calor e das chuvas mais intensas, então novas propostas precisam ser divulgadas e valorizadas porque podem servir de exemplo para outras instituições”, elogia o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra.

Mogi das Cruzes obedece a todas recomendações e diretrizes do Ministério da Saúde para o controle das arboviroses, realizando bloqueios, visitas casa a casa, visitas em imóveis especiais e pontos estratégicos, orientações à população, ações de bloqueio e projetos educativos, entre outros. Para o atendimento aos pacientes, são seguidos os protocolos do Ministério e da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo.

A dengue é uma doença aguda febril que pode ser causada por quatro tipos de vírus e é transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti. Neste ano, o município já registrou 103 casos de dengue confirmados e as pessoas não podem descuidar da prevenção ao mosquito Aedes aegypti, evitando qualquer situação que favoreça o acúmulo de água parada.