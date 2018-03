Mogi registra chuva concentrada de 71,3 milímetros em apenas um dia

Mogi das Cruzes registrou 71,3 milímetros de chuva no período de 24 horas compreendido entre 7h de quarta-feira (14/03) e 7h de quinta-feira (15). O volume medido em 24 horas é quase a metade do total registrado em todo o mês de março do ano passado, quando choveu 158,8 milímetros. Com isso, o nível do rio Tietê chegou a 3,08 metros, medido no trecho próximo à rua Cabo Diogo Oliver.

A bomba que faz o escoamento de água na passagem subterrânea Engenheiro Oswaldo Crespo de Abreu teve o disjuntor desarmado por um raio durante a chuva, na noite de quarta-feira, mas foi religada uma hora depois por uma equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “Nossos funcionários foram rapidamente ao local e colocaram o sistema para operar”, explicou o secretário Dirceu Lorena de Meira.

O secretário municipal de Segurança, Paulo Roberto Madureira Sales, deu mais detalhes do impacto da chuva de quarta-feira: “Na realidade, esses 71,3 milímetros caíram de forma concentrada e em um curto período, na realidade em apenas uma hora e meia, no período noturno. A previsão que nós tínhamos para quarta-feira era de apenas 10 milímetros, quando na realidade choveu sete vezes mais”, frisou. A chuva acumulada entre os dias 1º e 15 de março deste ano já chega a 194,6 milímetros – no mesmo período do ano passado, o total era de 111,4 milímetros.

A Defesa Civil, a Guarda Municipal e os agentes de trânsito acompanharam a situação, durante a noite a madrugada, com o apoio do sistema de câmeras da Central Integrada de Emergências Públicas (Ciemp). As imagens ajudaram os profissionais a identificaram os pontos de alagamento, bem como problemas nos semáforos. Apesar da intensidade da chuva, o balanço da Defesa Civil indica que não houve casos de maior gravidade, como quedas de árvores, de muros, construções ou mesmo registro de pessoas desabrigadas.

Abastecimento

A chuva também provocou queda de energia na Estação de Captação Pedra de Afiar, do Semae, durante a noite, o que afetou os serviços de captação, bombeamento e produção de água da autarquia. O sistema foi religado no início da madrugada. Nesta quinta (15), o Semae trabalha para recuperar o nível dos reservatórios na distribuição e recomenda economia de água ao longo do dia. Em locais mais altos e com redes bombeadas o abastecimento deve ser normalizado à noite. Mais informações pelo telefone 115.