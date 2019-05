Mogi registra queda no número de mortes em acidentes de trânsito

Pelo segundo mês consecutivo, Mogi das Cruzes registra queda no número de mortes no trânsito, com relação ao mesmo período de 2018. De acordo com os dados do sistema Infosiga, do Governo do Estado, a cidade registrou dois óbitos em acidentes de trânsito no mês de abril, uma queda de 75% com relação ao mesmo mês do ano passado, quando ocorreram oito.

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, os números de 2019 também estão menores que em 2018. Até aqui, são 25 mortes no trânsito de Mogi das Cruzes, entre ocorrências em vias municipais e estaduais, contra 28 no mesmo período do ano passado, uma queda de 10,7%.

“Existe um trabalho integrado na busca por um trânsito mais seguro e humano em Mogi das Cruzes. Esta ação vai desde a criação do Comitê de Segurança Viária até ações de sinalização, fiscalização e educação para o trânsito, que são adotadas com base nos dados do Infosiga e estudos desenvolvidos pela secretaria. O objetivo de todo este trabalho é salvar vidas”, explicou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, lembrando que a cidade vem observando uma queda no número de acidentes fatais desde janeiro.

O secretário lembrou ainda que, durante este mês, estão sendo realizadas diversas ações de educação para o trânsito e conscientização, dentro do Maio Amarelo. Entre os destaques da programação, que vai até o dia 31, estão dois ônibus caracterizados com a cor, o logo e o slogan da campanha que percorrerem linhas do sistema de transporte coletivo. Além disso, agentes municipais de trânsito estão em ônibus municipais orientando os passageiros sobre o comportamento seguro no trânsito, com foco principal no pedestre. As duas ações são inéditas em Mogi das Cruzes.

A programação também conta com atividades em cruzamentos de grande movimentação de pedestres e veículos, ações da Escola Mirim de Trânsito, blitz educativa, palestras e visitas a escolas.

A Prefeitura também vem realizando serviços de engenharia de tráfego. Um destes trabalhos é o de sinalização que está abrangendo 76 quilômetros de ruas e avenidas, dentro de um convênio com o Detran, por meio do Movimento Paulista de Segurança Viária. As vias que estão recebendo estes serviços foram definidas de acordo com estudos referentes a acidentes com vítimas. Entre as vias beneficiadas estão toda a extensão da Via Perimetral e as avenidas Francisco Rodrigues Filho, Francisco Ferreira Lopes e Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira. O convênio com o Detran, que já está em andamento, também prevê 58 rampas acessíveis, 3 cruzamentos com semáforos, 45 travessias iluminadas, lombofaixa e readequação geométrica em vias.