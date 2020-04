Mogi das Cruzes registra segunda morte por coronavírus; no Alto Tietê são 5 vítimas

ATUALIZADO ÀS 21H01

Mogi das Cruzes confirmou, na noite dessa quinta-feira (02), a segunda morte por coronavírus na cidade. A paciente, uma mulher de 77 anos, que tinha problemas cardiovasculares, estava internada no Hospital Municipal de Braz Cubas.

Na tarde dessa quinta-feira (02), o DS informou que Suzano também confirmou a segunda morte por Covid-19 na cidade. A vítima era uma idosa de 72 anos que estava internada no Hospital Municipal de Braz Cubas. Ela tinha problemas de diabetes e cardiovasculares.

Outra idosa, de 70 anos, moradora de Arujá, também morreu em decorrência do vírus. Ela estava internada em hospital na Capital e tinha problemas de obesidade, diabetes e neoplasia maligna. A morte das duas foi registrada na noite desta quarta-feira (01).

Agora o Alto Tietê registra 5 mortes ocasionadas pelo coronavírus. A outra vítima é um idoso de 69 anos que residia em Mogi das Cruzes. Ele morreu no início dessa semana.

Além das duas novas mortes, o Alto Tietê registra 61 casos confirmados de coronavírus. Até o levantamente dessa quarta-feira (01), eram 54.

Os casos confirmados são de Arujá (7), Biritiba-Mirim (1), Ferraz de Vasconcelos (3), Itaquaquecetuba (8), Mogi das Cruzes (31), Poá (1), Santa Isabel (1), Suzano (9).

Guararema e Salesópolis são as únicas cidades da região que não possuem casos confirmados.

Casos suspeitos

Além dos confirmados, se tratando de casos suspeitos, a região monitora 1.504 possíveis infectados por coronavírus e monitora 21 possíveis mortes decorrentes de Covid-19.

Do total de casos suspeitos (1.504), 524 pacientes esperam por exames médicos por apresentarem sintomas graves da doença. Conforme recomendação do Ministério da Saúde, apenas pacientes mais graves e profissionais da Saúde devem fazer os exames.

Em número de casos suspeitos, Itaquá ainda lidera, conforme os últimos levantamentos. São 428 pacientes monitorados na cidade, sendo que 122 apresentam sintomas graves e esperam por exames.

Em Mogi e Suzano, além das mortes e casos confirmados, as cidades registram também 308 e 195 pacientes com suspeita do vírus, respectivamente. Em Mogi, 101 pessoas esperam por exames médicos e em Suzano 114.

Ferraz de Vasconcelos aparece com 242 casos suspeitos, sendo 63 pacientes com sintomas mais graves. Até quarta-feira a cidade tinha 226 suspeitos do vírus.

Arujá vem na sequência, com 115 suspeitos, onde 25 esperam por exames. Até quarta a cidade tinha 109 possíveis infectados. Foi resgatado no município, essa semana, mais de 200 mil unidades de máscaras cirúrgicas, que serão distribuídas pelas cidades da região.

Poá e Santa Isabel possuem números próximos, com 87 e 79 casos suspeitos, respectivamente. Desses, 65 e 29 (redução de 10 casos sérios comparado ao levantamento de quarta) são casos mais graves e aguardam por exames.

Biritiba-Mirim, Guararema e Salesópolis são as cidades com menores número de casos. São 14, 6 e 30 casos suspeitos, respectivamente.

Em Biritiba, do total, 12 são pacientes com sintomas leves (não há casos graves), um caso foi descartado e outro confirmado (esse no início da semana).

Em Guararema, dos seis casos, quatro apresentam sintomas mais graves e aguardam exames médicos.

Em Salesópolis apenas um paciente aguarda por exames e dois foram descartados.