Mogi regulariza pendências e cobra agilidade na conclusão da rotatória em Cezar de Souza

A prefeita Mara Bertaiolli vistoriou, na manhã desta quarta-feira (12/02), as obras do novo complexo viário que está sendo construído no encontro das avenidas Francisco Rodrigues Filho, Pedro Romero e Ricieri José Marcatto, em Cezar de Souza. Ela anunciou que todas as pendências com a construtora responsável foram acertadas, permitindo a retomada dos serviços, e cobrou dos responsáveis agilidade para a conclusão dos trabalhos no local, visando a melhoria na mobilidade urbana naquela região.

“A obra estava parada e os pagamentos atrasados. Nós regularizamos as pendências, portanto a parte da Prefeitura está feita. Agora, vamos cobrar para que a nova rotatória esteja funcionando o mais rápido possível, para dar mais mobilidade para a população de Cezar de Souza, que está sofrendo com os congestionamentos diários”, afirmou Mara, ao lado do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Nilmar de Cássia Ferreira, da secretária-adjunta Leila Alcântara Galvão, e representantes da empresa responsável pelos serviços.

A mobilidade urbana entre a Região Leste da cidade, onde está Cezar de Souza, e o Centro é um dos principais desafios da Prefeitura de Mogi das Cruzes. O acesso ao distrito é feito pelas avenidas Francisco Rodrigues Filho e João XXIII e, nos horários de maior movimento, os motoristas demoram entre 30 minutos e uma hora no trajeto entre o distrito e a região central.

“É importante que esta obra seja concluída o mais rápido possível. São avenidas de muito movimento, que são utilizadas por milhares de pessoas todos os dias. Em respeito a esta população, estamos fazendo nossa parte para que os serviços estejam prontos e melhore a vida das pessoas”, reforçou a prefeita.

Corredor Nordeste

A obra da nova rotatória faz parte do Corredor Nordeste, que compreende mais uma etapa do anel viário de Mogi das Cruzes. Com apenas 24% das obras concluídas, o Corredor Nordeste começou a ser construído no primeiro semestre de 2023, mas o prazo inicial foi estourado. Com a retomada do trabalho, a previsão é de que a obra esteja concluída no início de 2026. No entanto, a prefeita frisou que a conclusão da rotatória é prioridade dentro dos trabalhos.

O investimento é de R$ 121,5 milhões, com recursos do Banco de Fomento da América Latina e Caribe (CAF). Cerca de 80 funcionários trabalham no local, com o apoio de máquinas e equipamentos.

O Corredor Nordeste prevê a execução de mais um trecho do anel viário da cidade, como parte do Programa Integra Mogi. A intervenção fará a conexão entre a região da avenida Francisco Rodrigues Filho e a avenida Vereador Dante Jordão Stoppa. Será uma alternativa à já saturada avenida Ricieiri José Marcatto e também uma nova possibilidade de deslocamento, beneficiando a Região Leste da cidade.

O novo corredor terá 2,4 quilômetros de extensão, com início na avenida Francisco Rodrigues Filho, na altura da rotatória com a Pedro Romero, onde a remodelação geométrica já está sendo feita. A partir deste ponto, uma nova avenida será construída, oferecendo ligação com o viaduto, que seguirá por 120 metros até avenida Dante Jordão Stoppa, próximo ao centro de compras do bairro e paralelamente à avenida Ricieri José Marcatto.

Quando a obra estiver concluída, haverá outras mudanças no trânsito da região. O motorista que segue atualmente pela avenida João XXIII e entra na avenida Jordão Dante Stoppa encontra uma rotatória, que será substituída por um retorno. Somada aos trechos que já existem e serão remodelados, as intervenções no trânsito local devem chegar a um total de 3,3 quilômetros. A obra contará ainda com 1.850 metros de ciclovias.

