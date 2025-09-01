Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Aniversário de Mogi

Mogi reúne 30 mil pessoas para comemorar os 465 anos com grande Desfile Cívico

8 mil pessoas desfilaram, representando os diversos segmentos da sociedade e os departamentos da Prefeitura

01 setembro 2025 - 16h25Por de Mogi
Mogi reúne 30 mil pessoas para comemorar os 465 anos com grande Desfile CívicoMogi reúne 30 mil pessoas para comemorar os 465 anos com grande Desfile Cívico - (Foto: Divulgação/PMMC)

Mais de 30 mil pessoas compareceram na Avenida Cívica, na manhã de hoje (01/09), para celebrar os 465 anos de Mogi das Cruzes. O evento marcou um dos maiores Desfiles Cívicos da história da cidade - 8 mil pessoas participaram, representando os diversos segmentos da sociedade e todos os departamentos da Prefeitura Municipal. 

Estudantes, professores, militares, atletas, artistas, servidores municipais e representantes de entidades e associações mostraram que "Mogi abraça" todos os mogianos e mogianas. 

"Hoje é um dia muito especial para todos na nossa cidade. Estamos aqui, juntos, resgatando o que temos de melhor: o mogiano e a mogiana. Mostramos a nossa educação, o esporte, o social, a segurança, a agricultura, a solidariedade, a mulher, o idoso, o meio ambiente, nossos parceiros… Enfim, todos que fazem uma Mogi melhor a cada dia. É momento de celebrar", afirmou a prefeita Mara Bertaiolli. 

Participaram da solenidade o deputado federal Marcio Alvino, o presidente da Alesp, deputado André do Prado, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e ex-prefeito de Mogi, Marco Bertaiolli; o prefeito de Suzano e sua esposa, Pedro e Débora Ishi, e vereadores municipais, entre outras autoridades da região. 

A abertura contou com a incorporação da Bandeira Nacional, a execução do Hino Nacional pela Banda Sinfônica e o hasteamento das bandeiras do Brasil, de São Paulo e de Mogi das Cruzes. O Hino a Mogi foi entoado pelo Tiro de Guerra, que também abriu o desfile militar, seguido pelas forças de segurança da cidade — Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental e Instituto de Criminalística.

Na parte cívica, o tema "Mogi, Cidade que Abraça" foi retratado em diferentes alas. A Primeira Infância marcou presença com mais de 500 crianças representando temas como alimentação, desenvolvimento, brincadeiras e saúde. Já o pelotão da Longevidade reuniu cerca de 180 idosos, com apresentações de dança circular, Bon Odori, seresteiras e até a participação dos eleitos Miss e Mister Terceira Idade.

As escolas municipais também tiveram destaque, com cerca de 170 unidades representadas, trazendo para a avenida temas como brincar, natureza, diversidade, artes e leitura, desenvolvimento integral da criança e cultura de paz. O desfile celebrou ainda a diversidade cultural da cidade, com um pelotão de mais de 500 integrantes ligados à Cultura, incluindo povos originários, congadas, Festa do Divino, oficinas culturais e escolas de samba. A Secretaria da Mulher também participou pela primeira vez, apresentando projetos de empoderamento, defesa pessoal, empreendedorismo feminino e inclusão das mães atípicas.

As secretarias municipais de Assistência Social, Saúde, Esportes e Lazer, Cultura, Agricultura e Segurança Alimentar, Meio Ambiente e Proteção Animal e Desenvolvimento Econômico e Trabalho também participaram do desfile, cada uma representando o seu segmento e apresentando à população os serviços, projetos e políticas públicas desenvolvidas em Mogi.

A música também foi destaque com a participação dos projetos "Pra Ver a Banda Passar", promovido pela Secretaria de Educação e gerido pela AFABAMC (Associação de Fanfarras e Bandas de Mogi das Cruzes) e "Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola", realizado pela Pasta com gestão da Sinfônica Mogi. As apresentações animaram o público e reforçaram a importância da música como ferramenta de educação e inclusão.

O público aprovou a organização e se emocionou com as apresentações. Para o professor de futebol Hugo Piegas, do projeto CPC, o desfile foi um momento de integração. "Muito interessante e importante para as crianças, para a população e para a sociedade em geral. Muitas pessoas de esporte, saúde, educação e cultura se conhecendo e se solidarizando pela cidade".

A professora de yoga Ana Benaton, que acompanhou a filha de 11 anos no pelotão do vôlei sub-13, se emocionou. "Primeiro desfile dela, e eu espero que isso continue por muitos anos”. Já o aluno de karatê kyokushin Matheus Stark destacou o espaço para o esporte. “É sempre bom poder mostrar a nossa modalidade. A academia de Mogi foi uma das primeiras do Brasil, há mais de 50 anos, então é muito importante fazer parte dessa história".

Entre os jovens, a ansiedade deu lugar à alegria. "Eu estava bem ansiosa e nervosa também, mas gostei muito de participar", contou Maria Victória Santos Macedo, representante da Banda Marcial da EM Coronel Almeida, no Centro. O munícipe Dauro Moraes também elogiou. "Muito bom, está excelente. Parabéns para a Prefeitura de Mogi".

O encerramento ficou por conta da frota de veículos da Prefeitura, tratores da AGCO/Valtra, motoclubes, jipes e carros antigos, além da faixa final com a mensagem “Sintam-se Abraçados”.

As comemorações dos 465 anos de Mogi seguem ao longo do dia com atividades culturais gratuitas no Parque Centenário e, à noite, com o clássico entre Mogi Basquete e Bauru no Ginásio Hugo Ramos.

A programação completa do mês de festividades está disponível no site mogidascruzes.sp.gov.br.

