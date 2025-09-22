Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Mogi sedia capacitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre nova lei de licitações

Formação "QualificAÇÃO Lei de Licitações" foi realizada de forma simultânea em quatro municípios paulistas, nesta segunda-feira (22)

22 setembro 2025 - 18h22Por de Mogi
Mogi sedia capacitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre nova lei de licitaçõesMogi sedia capacitação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre nova lei de licitações - (Foto: Divulgação/PMMC)

Mogi das Cruzes sediou, nesta segunda-feira (22/09), o evento Formação “QualificAÇÃO – Lei de Licitações”, organizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) para capacitar servidores e agentes públicos sobre os novos processos de licitação. A atividade reuniu autoridades e representantes de diversos municípios das unidades regionais do TCESP de São José dos Campos e Guaratinguetá, que lotaram o auditório do Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe). O evento foi comandado pelo conselheiro e corregedor do TCESP, Marco Aurelio Bertaiolli. 

O objetivo da formação foi promover uma capacitação estruturada sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (lei federal 14.133/2021), abrangendo especificidades do Estado de São Paulo. Além de Mogi das Cruzes, o evento foi realizado de forma simultânea em outros três municípios paulistas (Araçatuba, Araraquara e São Paulo): no período da manhã foram abordados aspectos gerais da nova Lei e na parte da tarde, a jurisprudência e os principais apontamentos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A prefeita Mara Bertaiolli acompanhou a abertura dos trabalhos. “A gestão pública precisa ser cada vez mais transparente e eficiente, assegurando que os investimentos tragam benefícios concretos à população. E para isto, o Tribunal de Contas tem sido um grande parceiro”, destacou Mara.

“Este treinamento representa mais uma etapa deste compromisso conjunto. Com um papel de orientação muito importante, o Tribunal nos ajuda a conduzir a gestão com mais acertos. Que este momento seja muito inspirador e com resultados para a população, a quem servimos. Mogi das Cruzes está muito honrada em receber este evento”, concluiu a prefeita.

A palestra de abertura da formação ficou por conta do conselheiro Marco Aurélio Bertaiolli: “É natural que uma nova legislação gere dúvidas e interpretações. Neste evento, que foca a nova lei que rege as contas públicas, o Tribunal está exercendo um papel pedagógico, que muito me agrada”, pontuou.

O conselheiro lembrou dos anos à frente da Prefeitura e dos desafios enfrentados na administração pública. “Muitas vezes, os gestores têm de lidar com urgências que são comuns nas necessidades dos municípios, e com limites de recursos. Sempre queremos fazer mais do que a disponibilidade de caixa permite. A cidade é um crescente permanente. Por isso, é preciso planejamento para que mesmo as urgências sejam atendidas pelo que prevê a legislação”, acrescentou.

“Mas é gratificante estar na gestão pública, independentemente da função. Poder melhorar a vida das pessoas é algo indescritível. É um esforço que vale a pena”, concluiu Bertaiolli.

A qualificação seguiu com palestrantes do TCESP: Elias Santos Ferreira, diretor técnico da 7ª Diretoria de Fiscalização (DF-7); Guilherme Jardim Jurksaitis, assessor técnico-procurador, e Rafael Rodrigues da Costa, chefe técnico da Fiscalização (Unidade Regional 7 – São José dos Campos).

O conteúdo programático foi organizado em seis tópicos: Fundamentos e Noções Gerais, Processo Licitatório, Contratação Direta, Contratos e Execução Contratual, Instrumentos Auxiliares, Obras e Serviços de Engenharia.

Também participaram do evento a diretora da Unidade Regional do TCESP em São José dos Campos, Cibele de Lima Zanin Martinusso; o procurador do Ministério Público de Contas Thiago Pinheiro Lima; o vereador Edson Santos – representando o presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, José Francimário Vieira, o Farofa; o prefeito de Arujá, Luís Camargo, e secretários municipais.

De forma remota, (por estarem nas demais cidades onde a formação foi realizada), enviaram mensagens outros conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que participaram da qualificação: a presidente Cristiana de Castro Moraes (em Araçatuba), o vice-presidente Dimas Ramalho (Araraquara) e o decano da Corte, Renato Martins Costa (São Paulo). Todos destacaram o caráter pedagógico do evento e a parceria com os municípios.

