Mogi sediará 2ª reunião da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê

A segunda reunião da Frente Parlamentar Feminina do Alto Tietê será nesta quinta-feira (13) , na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, a partir das 13 horas. A vereadora Priscila Yamagami (PP) será uma das anfitriãs do encontro, que terá a presença de parlamentares de toda a região, além da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Arujá, Clau Camargo.

A pauta é a definição do papel de cada uma no grupo, dividindo as funções para atender ao objetivo da Frente, que é a criação e o fomento de políticas públicas inclusivas para mulheres, LGBTQIA+, negras, indígenas, com deficiência e outras minorias, defesa da igualdade de direitos e combate à discriminação de gênero e identidade.

Serão criadas comissões temáticas para atender às principais demandas do segmento e as reuniões entre as integrantes serão periódicas, cada vez em um município.

“Esta frente vai ao encontro de uma necessidade real da sociedade. Somos maioria no Brasil, mas infelizmente ainda sofremos muita discriminação em todos os setores, inclusive na política. Devemos nos unir para trabalharmos por todos que nos colocaram neste lugar, como representantes do povo nas Câmaras Municipais. A população precisa deste trabalho. As mulheres precisam! O direito das mulheres, que é uma das minhas principais bandeiras, deve ser respeitado”, avalia Priscila Yamagami.

A reunião será fechada, mas os resultados serão divulgados para que a população possa acompanhar a atuação da Frente Parlamentar.