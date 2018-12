Mogi sediará Circuito Paulista de Skate

O prefeito em exercício de Mogi das Cruzes, Juliano Abe (MDB), recebeu membros da Federação Paulista de Skate, que vieram anunciar a realização de uma das etapas do Circuito Paulista de Skate 2019 em solo mogiano. A realização do evento na cidade está embasada pelo empenho de uma emenda no valor de R$ 200 mil, garantida pelo deputado federal Junji Abe (MDB), que também esteve presente ao encontro desta quarta-feira (26).

O vice-presidente da Federação, Márcio Baggio Machado, destacou o crescimento do esporte no cenário brasileiro. “O skateboard será modalidade nas Olimpíadas de 2020. Isso revela a força do esporte, que não é somente uma atividade esportiva e sim um movimento cultural, que somado a outras artes como o grafite, vem ganhando espaço”, ressaltou.

Em 2016, eram 8,5 milhões de praticantes em todo o País, sendo que São Paulo é o estado que concentra a maior parte dos skatistas. “Se considerarmos o número de pessoas que possuem skate em casa mas não são praticantes, esse número sobe para 20 milhões”, acrescentou o diretor institucional da Federação, Henrique Celso Azevedo Alves.

O prefeito em exercício recebeu os membros da Federação acompanhado do secretário de Esportes e Lazer, Nilo Guimarães e do vereador Marcos Furlan (DEM). Juliano reconheceu a importância da modalidade para a cidade. “Em Mogi, nós temos diversos espaços para os skatistas e queremos colocar Mogi neste radar, para que seja sempre lembrado como um município que apóia e incentiva essa prática”, salientou Juliano.

Para isso, Mogi deve sediar a etapa do Circuito Paulista, que ainda não tem data para acontecer, mas a previsão é que aconteça ainda no mês de maço de 2019. “Nosso maior desafio, agora, é mostrar para o menino que anda de skate nas ruas que ele pode, sim, se tornar um atleta da modalidade”, acrescentou Machado.

Juliano Abe reafirmou o compromisso da Prefeitura em somar para o fortalecimento do esporte. “Nosso prefeito gosta de recepcionar novas ideias e queremos trabalhar para que o skate se fortaleça em Mogi”, finalizou.

Os dirigentes da Federação ficaram surpresos ao saber que foi Junji, enquanto prefeito de Mogi das Cruzes (de 2001 a 2008), quem implantou a primeira pista pública de skate na Cidade. “Foi um instrumento de inclusão social, viabilizado no Centro Cívico (Parque BotyraCamorim Gatti), em nossa primeira gestão. Era uma época em que os skatistas sofriam certa discriminação e o investimento da Prefeitura serviu também para popularizar o esporte e derrubar preconceitos”, contou o deputado.

Um breve resumo das ações de Junji para impulsionar o esporte também impressionou os representantes da Federação Paulista de Skate. No comando da Cidade, Junjitransformou áreas públicasociosas e abandonadasem polos de lazer. Criou as Escolinhas de Esportes para oferecer aulas gratuitas a mais de 3,5 mil crianças e jovens e, entre outras iniciativas em prol do esporte mogiano, criou o Esporte Mogi que, executado em parceria com o setor privado, contemplou cerca de 6 mil crianças e adolescentes, por ano, com práticas esportivas em escolas e outros espaços da Cidade.

Já enquanto deputado federal, o trabalho conjunto de Junji e Juliano Abe rendeu a Mogi o Pelc – Programa Esporte e Lazer da Cidade, Modalidade Núcleo Urbano: investimento de quase R$ 2 milhões ofereceu atividades físicas, culturais e de lazer a mais de 4 mil pessoas, em 15 núcleos mogianos. Também foi o parlamentar quem conseguiu recursos federais para a implantação de infraestrutura esportiva na Praça da Liberdade, em Jundiapeba, onde também existe uma pista de skate.