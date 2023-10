Mogi Shopping divulga 18 postos de trabalho em segmentos diversos

O Mogi Shopping divulgou nesta segunda-feira (02/10) novas oportunidade de emprego, conforme informações atualizadas do painel de vagas a partir das ofertas disponibilizadas pelos lojistas. São 18 opções para quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho, em segmentos diversos. No KFC, por exemplo, são quatro vagas para atendentes e uma para gerente.

Todas as oportunidades disponibilizadas no painel são destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 02/10/2023

01 - KFC

Cargo: Atendente (4 vagas)

Descrição: Para atuar no atendimento de clientes, limpeza e organização, montagem de pedidos e cozinha. São 4 vagas. Horário: 15h às 23h20. Salário: R$ 7,05 a hora / R$ 1.450,00 a R$ 1.500,00 + prêmios. Entregar currículo na loja ou enviar para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br

02 - KFC

Cargo: Gerente

Descrição: área de especialização profissional em: alimentação / gastronomia - lanchonete, fast food, cafeteria. Regime de contratação: efetivo – CLT. Jornada Período Integral. Enviar currículo para o e-mail kfcmogi@grupoallinvest.com.br ou entregar direto na loja.

03 – Gendai

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Vaga para quem tem idade a partir de 18 anos, formação no ensino médio, disponibilidade de horário. Preferível residência em Mogi das Cruzes e região. Não precisa ter experiência. Interessados devem encaminhar currículo para: gendaimogi@gmail.com.

04 - Gendai

Cargo: Auxiliar de cozinha

Descrição: Vaga para ajudante de sushiman, com idade a partir de 18 anos, com formação no ensino médio e disponibilidade de horário. Preferível residência em Mogi das Cruzes e região. Não precisa ter experiência. Interessados devem encaminhar currículo para: gendaimogi@gmail.com.

05 - Surfinn

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Contrata-se operadora de caixa maior de idade, com disponibilidade de horário. Experiência mínima de 6 meses. Levar currículo na loja e deixar com Larissa, após as 14h.

06 - Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ter a partir de 18 anos e ensino médio completo, além de disponibilidade de horário e residir próximo ao shopping. Experiência no segmento de capas para smartphones, smartwatches e acessórios. Currículos devem ser encaminhados para o e-mail: alineramos23.ar@gmail.com

07 - Ótica Chilli Beans

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter experiência em vendas (diferencial em ramo ótico), além de disponibilidade de horário; e conhecimento do Pacote Office (Excel). Encaminhar currículo para o e-mail: oticachillibeansmogishopping@gmail.co

08 - Puket

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Ser comunicativa e proativa e ter disponibilidade de horário são requisitos. Ter experiência com vendas será um diferencial para se candidatar. Currículo deve ser enviado para puket.mogishopping@oul.com.br.

09 - Unhas Cariocas

Cargo: Atendente

Descrição: Irá atuar como Manicure/Pedicure/Alonguista. É necessário ser maior de 18 anos, com experiência, e formação em cursos na área. Horário: a definir. Importante residir em Mogi das Cruzes e região. Encaminhar currículo para mms@unhascariocas.com.br

10 - Capodarte

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: É necessário ser maior de 25 anos; ser comunicativa e proativa, além de gostar de vendas. Importante ter disponibilidade de horário. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 98502-5431 ou deixar na loja física.

11 - Espaço Acessórios

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Irá atuar no atendimento e fidelização de clientes, com vendas de acessórios para celulares. Horário das 14h às 22h. Faixa salarial: a combinar. Enviar currículo para: lmogi@espacoacessorios.com.br

12 - Hering Store

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para assistente pleno. Com experiência em loja de vestuário, conhecimentos múltiplos, atendimento presencial e canais online, além de entrega de resultados e trabalho em equipe. É necessário ter disponibilidade de horário. Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 99375-2798.

13 - Nanica

Cargo: Atendente

Descrição: Trabalho de segunda a domingo, com uma folga na semana e 1 domingo no mês. Benefícios: VT e VR. Horário das 14h às 22h20, com 1 hora de intervalo. Vaga efetivo/CLT. Enviar currículo para: nanicamogidascruzes@gmail.com

14 - Nanica

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Trabalho de segunda a domingo, com uma folga na semana e 1 domingo no mês. Benefícios: VT e VR. Horário das 14h às 22h20, com 1 hora de intervalo. Vaga efetivo/CLT. Enviar currículo para: nanicamogidascruzes@gmail.com

15 - Casa Bauducco

Cargo: Atendente

Descrição: Vaga para maior de 21 anos, pessoa comunicativa, proativa, e vivência em vendas será um diferencial. Horário das 14h às 22h20. Entregar currículo na loja ou enviar para o WhatsApp (11) 4725-1601.