Mogi Shopping recebe lançamento do livro "Armando Sérgio - O Artesão em sua Oficina"

O Mogi Shopping sediará neste sábado, 3 de junho, o lançamento do livro "Armando Sérgio - O Artesão em sua Oficina", biografia do professor e ex-secretário de Cultura de Mogi das Cruzes. A sessão de autógrafos será das 15h às 19h, na Praça Boulevard (em frente ao Café Havanna).

A obra retrata a trajetória de uma das maiores referências em cultura da cidade: Armando Sérgio da Silva foi ator, diretor de teatro (um dos fundadores do Teatro Experimental Mogiano - TEM, e de diversos grupos teatrais na cidade e fora de Mogi), dramaturgo, cronista, autor de livros, professor, pesquisador, pensador da educação, entre tantos outros predicados.

Formou gerações de alunos no ensino superior e chegou a ser coordenador, inclusive, dos cursos de Comunicação Social da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC); também foi professor da Escola de Comunicação e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo (USP).

Na vida pública, atuou como secretário de Educação e Cultura de Mogi das Cruzes por duas vezes, de 1983 a 1987 e de 1992 a 1996. Aos 77 anos, faleceu em fevereiro deste ano, deixando um legado gigante para a cidade nas diversas vertentes nas quais atuou até praticamente seus últimos dias.

"Armando Sérgio - O Artesão em sua Oficina" é a concretização do projeto concebido pelo filho, jornalista e comunicador Leandro Sérgio da Silva, e produzido por Roberta Regato, tendo como autor o jornalista Walter de Sousa e ensaio fotográfico de Robson Regato, realizado no Teatro Vasques.

“Esta é uma obra inédita porque é o primeiro livro que lança um olhar sobre o professor, artista, intelectual, ator Armando Sérgio, um ser humano incrível, um cidadão mogiano que, ainda jovem, na década de 1960, decidiu seguir seu sonho enveredando pelas artes cênicas, enfrentou desafios, inclusive um período de ditadura, e venceu, com muita sabedoria, estudo, dedicação e paixão. Esperamos que as novas gerações de mogianos saibam tudo o que ele fez pela cultura, pela comunicação, as políticas públicas que desenvolveu como gestor, e que este seu legado possa inspirar muito mais pessoas”, destaca o filho Leandro Sérgio.

A obra que será lançada no Mogi Shopping no sábado é resultado do Projeto 635/21, financiado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes por meio da Lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo à Cultura) e apoio da Sancet Medicina Diagnóstica.

O Mogi Shopping fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações no site www.mogishopping.com.br, nas redes sociais (@mogishopping), no APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.

SERVIÇO:

Lançamento do livro "Armando Sérgio - O Artesão em sua Oficina" - Mogi Shopping

Quando: Dia 3 de junho, das 15h às 19h.

Local: Praça Boulevard (em frente ao Café Havanna).

Endereço do Mogi Shopping: Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia, Mogi das Cruzes – SP.

Mais informações: www.mogishopping.com.br, redes sociais (@mogishopping), APP Mogi Shopping ou telefone (11) 4798-8800.