Mogi, Suzano, Poá e Arujá puxam dados positivos de contratações

Mogi das Cruzes, Suzano, Arujá e Poá são os responsáveis pelo maior número de contratações no Alto Tietê, em setembro de 2018. No apanhado do mês, a região criou 1.442 novos empregos com carteira assinada. Comparado ao mesmo mês do ano passado, a região criou cinco vezes mais de empregos, já que, em 2017, foram 239.

Dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão do Ministério do Trabalho (MTE), apontam que este é o segundo mês que a região apresenta números positivos.Em agosto deste ano, 336 novas vagas foram criadas nas 10 cidades do Alto Tietê.

Melhores cidades

Segundo o Caged, a cidade que mais criou empregos foi Mogi das Cruzes, com 623, seguido de Suzano, com 284. O terceiro município com maior geração de registros formais de trabalhadores foi Arujá, totalizando 227. O quarto foi Poá, que gerou 200 novas vagas.

A geração de empregos na região também foi alavancada por Guararema (88); Itaquaquecetuba (57); Ferraz de Vasconcelos (18); e Biritiba Mirim (2). Santa Isabel e Salesópolis foram os únicos municípios que fecharam postos de trabalho, com -42 e -15, respectivamente.

E uma resposta para esses dados positivos na geração de empregos da região está nos setores de serviços, comércio, indústria de transformação, construção civil, agropecuária e administração pública. Extrativa mineral e serviço industrial de utilidade pública tiveram perdas, com 10 e 4, respectivamente.

Demissões

Outro dado divulgado esboça leve otimismo. O número de demissões teve queda, em comparação de 2017 e 2018. Para se ter uma ideia, no ano passado, 7.374 pessoas foram dispensadas. Agora, o número é menor, com 6.968 demissões, o que significa uma redução 406.

Seguindo o mesmo cenário das contratações, as principais cidades no ranking de demissões são: Mogi das Cruzes (2.542); Suzano (1.205); Itaquaquecetuba (1.077); Poá (757); Arujá (469); Ferraz de Vasconcelos (365); Santa isabel (263); Guararema (179); Biritiba Mirim (59); e Salesópolis (52).

No País, setembro também foi o período com o maior nível de empregos para o mês em cinco anos.

Dados do Caged mostram que 137.336 postos formais de trabalho foram criados, tendo resultado positivo devido aos setores de serviços e indústria.