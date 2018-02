Mogi tem inscrições abertas para aulas gratuitas de judô em dois espaços esportivos

Mogi das Cruzes está com inscrições abertas para aulas gratuitas de judô no Centro Esportivo do Socorro e no espaço Pró-Hiper, que fica no Mogilar. As atividades podem ser desenvolvidas por crianças, adolescentes e adultos, com opções de horários pela manhã, tarde ou noite.

No Centro Esportivo do Socorro, as inscrições estão abertas para alunos a partir dos 7 anos. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, com horários durante todo o dia. Os interessados devem comparecer à unidade esportiva levando um documento de identidade com foto e comprovante de endereço.

Já no caso do espaço Pró-Hiper, as vagas estão disponíveis para alunos a partir dos 5 anos. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h às 20h30. As inscrições devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), que fica localizada no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos. Os interessados também devem apresentar um documento de identidade com foto e comprovante de endereço.

“As aulas oferecidas pela Prefeitura são uma ótima oportunidade para as pessoas que se interessam pela modalidade possam praticá-la. Além disso, o judô é uma modalidade que auxilia bastante na formação das crianças e jovens”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

As atividades em judô são coordenadas pelo professor Paulino Namie, que também é um dos técnicos das equipes de Mogi das Cruzes na modalidade. A cidade tem tradição em revelar talentos para o judô e que os destaques das atividades podem ser chamados para representar a cidade em competições oficiais, incentivando o aparecimento de novos talentos para o esporte mogiano.

O Centro Esportivo do Socorro fica na rua Rogério Tácola, 118 – Socorro. Já o espaço Pró-Hiper está localizado na avenida Prefeito Carlos Ferreira Lopes, 540 – Mogilar. Por fim, a sede da Smel está localizada na estrutura do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, que fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.

Mais informações sobre as aulas gratuitas de judô podem ser obtidas pelo telefone 4798-5005.