Mogi terá 'Corujão da Saúde' com oferta de exames diagnósticos

Mogi das Cruzes recebeu a confirmação da primeira etapa do Mutirão "Corujão da Saúde", que será realizado pelo Governo do Estado para atendimento de pacientes que já aguardam pelos procedimentos. A ação faz parte de uma articulação realizada pelo prefeito Marcus Melo e inicialmente realizará exames de mamografia, ultrassom e endoscopia.

O objetivo do Corujão da Saúde é zerar as filas de espera e garantir acesso aos pacientes que aguardam pelos procedimentos para dar sequências aos atendimentos ambulatoriais ou cirúrgicos. “Essa é uma iniciativa muito importante para garantia de acesso aos nossos pacientes, colaborando para dar andamento aos tratamentos indicados nas mais diversas especialidades”, explica o prefeito.

A primeira etapa do mutirão será realizada no sábado, dia 23 de fevereiro, no AME – Ambulatório Médico de Especialidades, localizado no Jardim Santista. “Nessa primeira etapa, serão realizados exames de mamografia e as próximas fases contemplarão pacientes que aguardam por ultrassonografias diversas e também por endoscopia”, informou o secretário municipal de Saúde, Francisco Bezerra.

Bezerra recebeu a confirmação do Corujão da Saúde durante uma visita ao Hospital Luzia de Pinho Melo, realizada nesta quarta-feira (13/2), acompanhado da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. No encontro, os técnicos trocaram informações detalhadas sobre procedimentos, fluxos e encaminhamentos, visando o fortalecimento das ações realizadas em conjunto.

Cadastro

Nos próximos dias, os pacientes que aguardam por esses procedimentos serão avisados pelo telefone. Para isso, é fundamental manter os dados cadastrais sempre atualizados, principalmente o número de telefone para contato. Quem tiver o número de telefone alterado deve informar pelo SIS 160. A ligação é gratuita.