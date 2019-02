Mogi terá plantão de atendimento do IPTU 2019

A Prefeitura de Mogi das Cruzes terá um plantão de atendimento aos contribuintes que tiverem dúvidas sobre a cobrança do IPTU 2019, nesta quarta, quinta e sexta-feira (6 a 8 de fevereiro). O atendimento será das 8h às 18h nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e no plantão fiscal do prédio da Prefeitura. Nesses dias, não haverá cobrança de taxa de protocolo para pedidos de revisão de valores.

Todos os carnês já foram enviados aos Correios. As datas de vencimento da primeira parcela e da parcela única são os dias 8, 9 ou 10 de fevereiro, dependendo do CEP do imóvel. Mas quem quiser antecipar o pagamento, a consulta de valores e impressão de segunda via já estão disponíveis neste site. É necessário digitar o número da inscrição do imóvel (que consta do carnê de anos anteriores) e o CPF/CNPJ.

Quem optar pelo pagamento à vista tem 5% de desconto. Além disso, o contribuinte que estava em dia com o imposto até 1º de novembro de 2018 tem direito a mais 5%, totalizando um abatimento de 10%.

Se em algum mês a data de vencimento cair em feriado ou fim de semana, automaticamente é prorrogada para o primeiro dia útil seguinte. Isso ocorrerá, por exemplo, nos meses de fevereiro e março, quando os dias 9 e 10 serão, respectivamente, sábado e domingo. O vencimento, portanto, fica para o dia 11 (segunda-feira).

O pagamento do imposto poderá ser feito em qualquer agência bancária do País dos seguintes bancos autorizados: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Mercantil do Brasil e Bradesco, além das casas lotéricas.

Mais informações sobre o IPTU nas páginas Perguntas Frequentes - IPTU e IPTU 2019, ou pelo telefone 4798-5050.

Plantão:

PAC Prédio 1 e Plantão Fiscal: Avenida Narciso Yague Guimarães, 277, Centro Cívico

PAC Braz Cubas: Rua Capitão Francisco de Almeida, 47

CIC Jundiapeba: Alameda Santo Ângelo, s/nº

Dias 6, 7 e 8 de fevereiro de 2019, das 8h às 18h