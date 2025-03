Mogi terá programação especial no mês da mulher

Em março, a população de Mogi das Cruzes contará com um mês repleto de atividades voltadas às mulheres, incluindo palestras, atividades esportivas, exposições, eventos culturais, de saúde, ambientais e a primeira edição do Fórum Municipal das Mulheres Mogianas. As ações fazem parte do Março por Elas, organizado pela Secretaria da Mulher em parceria com as demais pastas.

O ponto alto da ampla programação acontecerá em 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Na data, haverá uma série de atividades esportivas nos equipamentos públicos da cidade, encerrando com palestra ministrada pela empreendedora Tania Zambon sobre o tema “Mulheres no Comando: Inteligência Emocional e Poder nos Negócios”.

A prefeita Mara Bertaiolli destaca a importância da iniciativa. “Vamos ter uma programação especial, não só para as mulheres, mas para a família mogiana. O mais importante é que não vai ser só no mês de março. O cuidado com a mulher, os eventos e esta programação vão acontecer durante o ano inteiro, porque na nossa gestão, além de termos a primeira Secretaria da Mulher, nós vamos cuidar e respeitar as mulheres durante o ano todo”, afirma.

A secretária da Mulher, Lívia Bolina, também enfatiza a programação, em especial do Fórum Municipal das Mulheres Mogianos, que visa ouvir mulheres de todos os cantos da cidade e dos mais diversos segmentos. O evento será dia 28 de março, das 9 às 12 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe), no Nova Mogilar. "Nosso objetivo é dar voz às mulheres em todos os aspectos: emocionais, educacionais, culturais, religiosos e demais setores. Todas as informações, sugestões e apontamentos apresentados no Fórum resultarão em um documento oficial, que norteará as ações e programas da Secretaria da Mulher. A presença de todas é fundamental”, enfatiza Lívia.

A programação conta, ainda, com ações importantes de saúde, como exames de papanicolau e testes rápidos de sífilis, nos dias 14, 21 e 28 de março, das 7h30 às 17 horas, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além da carreta de ultrassonografia, que contribuirão para diminuir a fila de espera por exames na cidade, promovendo a saúde feminina.

As atividades serão encerradas no dia 30 de março, com a caminhada entre parques, saindo às 10 horas do Parque Ayrton Nogueira, no Nova Mogilar, com destino ao Parque Centenário, em Cezar de Souza, onde haverá uma apresentação especial da Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes com o tema Elis Regina.

A programação completa pode ser conferida no link https://www.mogidascruzes.sp.gov.br/agenda-da-cidade/evento/marco-por-elas