Mogi terá segunda unidade do Bom Prato em Jundiapeba

O prefeito em exercício de Mogi das Cruzes, Juliano Abe, acompanhou nesta quarta-feira (27), no Palácio dos Bandeirantes, a assinatura da autorização do Governo do Estado para a implantação de um Bom Prato no Distrito de Jundiapeba, com capacidade para servir diariamente 1,2 mil almoços e 300 cafés da manhã. O investimento do governo estadual previsto para esta unidade será de R$ 1 milhão.

“Este foi um importante passo dado, diante do compromisso já assumido pelo nosso prefeito Marcus Melo, de levar um restaurante popular para Jundiapeba. A população do Distrito já aguarda por isso ansiosamente. E agora, com a autorização, temos a garantia de que Mogi receberá, de fato, a segunda unidade do Bom Prato”, destacou.

Em seu discurso, o governador Márcio França destacou que esta foi a última aparição pública do mandato e que encerra as atividades com o anúncio de quatro unidades do Bom Prato (além de Mogi, Campinas, Jaú e Francisco Morato), consolidando um trabalho de combate à fome no Estado. “A alimentação é a chave para dar condições para as pessoas chegarem mais longe. Bem alimentados, os jovens têm mais chances de sobreviver, estudar e prosperar”, pontuou o governador Márcio França.

Ainda durante a assinatura das autorizações, França destacou o êxito do Bom Prato, hoje considerado o maior programa de segurança alimentar do País. O secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Gilberto Nascimento Júnior, endossou: “Esse programa já provou que funciona e vem conseguindo manter a mesma qualidade dos alimentos e preços acessíveis, especialmente para as pessoas de baixa renda e em vulnerabilidade social”, destacou Nascimento Júnior.

O atendimento à população em situação de exclusão social também foi ressaltado pela secretária municipal de Assistência Social de Mogi, Neusa Marialva. “O Bom Prato garante a segurança alimentar para a população que necessita. A Prefeitura de Mogi elencou Jundiapeba exatamente pela alta vulnerabilidade e densidade populacional”, afirmou.

O deputado estadual Marcos Damásio, que foi interlocutor do pedido de Mogi ao Estado, comemorou a assinatura da autorização. ““O Bom Prato tem grande aceitação e, onde se instala, traz benefício para a população de um modo geral. Este investimento representa um ganho significativo para o Distrito de Jundiapeba, hoje com aproximadamente 80 mil habitantes. A autorização e o recurso de R$ 1 milhão é um passo a mais que estamos dando rumo à concretização deste projeto”, definiu.

A partir de agora, com a autorização estadual, a Prefeitura de Mogi acompanhará o trâmite do processo para definir os detalhes da implantação da unidade. O empenho efetivo da verba de R$ 1 milhão, correspondente à implantação da unidade, ficará a cargo do novo governador.

Sobre o Bom Prato

Criado há 18 anos, hoje o Estado de São Paulo conta hoje com 56 unidades do Bom Prato, onde são servidas cerca de 92,3 mil refeições diariamente. O almoço custa ao R$ 1,00 ao público e o café da manhã R$ 0,50.

Em Mogi, a primeira unidade foi inaugurada em 2006, na gestão do prefeito Junji Abe. Atualmente, esse serviço está disponível à Rua Flaviano de Melo, 333, no Centro da Cidade.