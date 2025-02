Mogi terá sete postos de saúde com horário estendido até 19 horas a partir de segunda

A partir de segunda-feira (17/02), os Postos de Saúde Alto Ipiranga, Braz Cubas, Jundiapeba e a Unidade Estratégia Saúde da Família Nova Jundiapeba passam a atender das 7h30 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

Com isso, a Prefeitura de Mogi das Cruzes contará com sete unidades em horário estendido – as outras três são Vila Suíssa, Santa Tereza e Jardim Camila.

A mudança tem como objetivo oferecer facilidade de acesso aos munícipes fora do horário comercial. “Estamos trabalhando para aumentar e facilitar o acesso da população aos serviços de Saúde. Desta forma, mapeamos regiões estratégicas e de maior demanda para iniciar o horário estendido”, explica a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi.

Os Postos de Saúde são a porta de entrada para o atendimento médico no serviço público de Mogi das Cruzes.

Oferecem consultas nas áreas de clínica geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de atendimento em odontologia. Também realizam procedimentos de enfermagem e vacinação.

Postos

UBS Alto Ipiranga: Avenida Capitão Joaquim de Melo Freire, 700

UBS Braz Cubas: Rua Padre Álvaro Quinhones Zuniga, 340

UBS Jundiapeba: Rua Vereador Nito Sona, 1745

USF Nova Jundiapeba: Rua Dolores de Aquino, 601