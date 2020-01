Mogi trabalha no atendimento aos locais atingidos pelas chuvas desta quarta-feira

Desde a noite desta quarta-feira (8), a Prefeitura de Mogi das Cruzes está trabalhando para a manutenção e limpeza dos locais atingidos pela forte chuva que atingiu a cidade durante a tarde. A cidade registrou 102,2 milímetros de chuva no ponto de medição do DAEE, na Ponte Grande. Este é um dos maiores índices de chuvas registrados na história da cidade.

O maior índice de chuvas se concentrou em um período de cerca de 45 minutos e os bairros mais atingidos foram a Região Central, Parque Monte Líbano, Mogi Moderno, Socorro, Mogilar, Vila Natal, Vila Industrial, Jundiapeba e Cezar de Souza.

Os funcionários do Departamento de Limpeza Pública atuaram das 18h às 23h, com serviços de raspagem de guias, limpeza de vias com caminhão pipa, retirada de lixo e galhos e recolha de terra e barro. Foram, ao todo, 42 funcionários empenhados na força-tarefa, que contou com o apoio de dois caminhões pipa, quatro caminhões basculante, mini retroescavadeira e bob cat. Num primeiro momento, foram atendidos locais como avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, Largo do Socorro, Praça Paulo Vaz Romero, Praça Francisca de Campos Melo Freire, Praça da Bandeira, Vila Hélio e as avenidas Carlos Aberto Lopes, Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e Pedro Machado, na esquina com a Dr. Deodato Wertheimer.

Os trabalhos continuam nesta quinta-feira (9), conforme demandas que foram e ainda estão sendo registradas por parte da população e também por fiscais da Secretaria, que estão espalhados por toda a cidade, levantando os pontos que necessitam de atenção.

As equipes do departamento de drenagem, em parceria com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae), também estão atuando em pontos como a praça Francisca de Campos Melo Freire, com trabalhos de vistoria, reforma, limpeza e hidrojateamento nas redes. O espaço público, que foi um dos mais afetados pela chuva, também receberá reparos no piso.

O córrego Lavapés é outro que está recebendo serviços de manutenção, com limpeza e roçada. Além disso, as equipes estiveram em vários pontos do Centro da cidade, fazendo recolhimento de galhos, lavagem e varrição. Na rua Engenheiro Francisco Salessa, na Vila Natal, as equipes atenderam a demandas de calçadas e tampas de bueiro que levantaram em razão da chuva e estavam atrapalhando o trânsito.

Também foram e estão sendo atendidos outros pontos da região do Socorro, Vila Oliveira, Vila Partênio e Estrada da Pedreira. As equipes de manutenção de asfalto também estão atuando, conforme as demandas registradas. Alguns dos locais atendidos são a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, rua Luiz da Silva Pires, avenida Capitão Manoel Rudge, trecho urbano da Rodovia Mogi-Dutra, avenida Dr. Cândido Xavier de Almeida e Souza, rua Professor Álvaro Pavan e trechos da Via Perimetral.

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente contabilizou oito árvores caídas após o temporal. As ocorrências aconteceram na Vila Natal, Socorro, Vila Oliveira, Mogilar e Jardim Camila. Além disso, uma árvore em risco de queda precisou ser retirada na região da estrada da Pedreira. Além disso, foram registradas quedas de galhos em diversas regiões da cidade.

Semae

A Estação de Tratamento de Água (ETA) Leste, que abastece os distritos de Cezar de Souza e Sabaúna, além da região do Rodeio, ficou paralisada por cerca de 1h30 devido à falta de energia. A concessionária foi acionada de forma imediata, mas enfrentou dificuldades para chegar ao local devido ao trânsito e pontos de alagamento. Com a unidade parada, o abastecimento ficou interrompido.

A paralisação da ETA Leste afetou, principalmente, bairros que ficaram sem água na quarta-feira para limpeza dos reservatórios da Vila Nova Aparecida e substituição preventiva de três válvulas de grande porte. A retomada da distribuição de água, que estava inicialmente prevista para as 20h, só foi possível na madrugada desta quinta, por volta das 2h.

Com isso, a normalização do abastecimento, que deveria ocorrer esta manhã, em alguns bairros será ao longo do dia, devendo se estabilizar à noite (veja abaixo).

Também devido à forte chuva, o serviço de atendimento telefônico do Semae, pelo número 115, ficou inoperante na noite de quarta. O sistema foi restabelecido na manhã desta quinta-feira.