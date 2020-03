Circulação de ônibus diminui e Zona Azul terá suspensão a partir de terça-feira em Mogi

O transporte coletivo municipal de Mogi das Cruzes terá alteração de circulação a partir desta terça-feira (24/03). Os ônibus passarão a operar a tabela horária usada normalmente aos sábados. Os idosos também terão mudança na utilização do transporte. As medidas serão adotadas para adequação às restrições de circulação de pessoas que vêm sendo adotadas para diminuir a velocidade de propagação do novo Coronavírus.

Para os mogianos que circulam de transporte individual, a novidade é que o sistema de Zona Azul terá suspensão das atividades a partir desta terça-feira. A medida será adotada pelo fechamento do comércio de produtos não essenciais, determinado pelo decreto de quarentena editado pelo Governo do Estado.

Com as alterações nas tabelas horárias, o número de ônibus em circulação em Mogi das Cruzes terá uma diminuição de 25% em relação aos dias normais. Serão 166 ônibus em operação a partir desta terça-feira.

Os horários serão atualizados no site da Secretaria Municipal de Transportes e no aplicativo Mogi no Ponto. Para os passageiros que quiserem se programar, basta acessar o site da SMT e consultar os horários de sábado. O endereço é smtonline.pmmc.com.br.

O sistema de transporte coletivo já havia tido alteração de funcionamento na última semana, com a diminuição na circulação de 17 ônibus foram dos horários de pico. A demanda de passageiros também vem caindo nos últimos dias, com as pessoas optando por ficar em casa e diminuindo a circulação.

A movimentação deverá diminuir ainda mais nesta semana com o fechamento do comércio e proibição de funcionamento de diversos setores. A partir desta terça-feira, o estado de São Paulo está em quarentena, decretada pelo Governo do Estado.

Idosos

Os idosos, principal grupo de risco da pandemia de Covid-19, também terão alterações na utilização dos ônibus. O uso do Cartão Conforto, que permite a viagem gratuita em qualquer lugar do ônibus para pessoas com mais de 65 anos, terá a utilização suspensa no transporte municipal. Apenas em situações de urgência, como os idosos que forem a unidades de saúde ou se vacinar contra a gripe, será permitida a utilização de todos os espaços do ônibus. A campanha de vacinação começou nesta segunda-feira (23/03).

A medida busca desestimular os idosos a saírem de casa para situações não urgentes. A orientação da Prefeitura é para que os idosos não saiam de casa. O isolamento social é indicado pelos especialistas como principal atitude para o combate à pandemia e fundamental para quem tem mais de 60 anos.

Passe escolar

A utilização do Cartão Escolar também está suspenso no transporte municipal. Com a paralisação das aulas, o fechamento das escolas e a necessidade de restrição de circulação de pessoas, a medida foi adotada pela Prefeitura.

Vandalismo

A Secretaria Municipal de Transportes vem monitorando as condições dos Terminais Central e Estudantes, com intensificação dos trabalhos de limpeza e disponibilização de produtos de higiene pessoal para os passageiros, como sabonete e álcool em gel.

No entanto, os terminais, infelizmente, têm sofrido com atos de vandalismo. Neste final de semana, saboneteiras do Terminal Central foram furtadas. Na última sexta-feira, objetos também haviam sido danificados.

Os usuários podem auxiliar a Prefeitura na fiscalização a este tipo de comportamento, com denúncias à Guarda Municipal, que tem uma base no Terminal Central ou pelo telefone 153.

Zona Azul

O sistema de Zona Azul também terá alteração a partir desta terça-feira (24/03). Com o fechamento do comércio e as medidas para restrição da circulação de pessoas, a cobrança do estacionamento controlado estará suspensa.

Mogi das Cruzes conta atualmente com 1.092 vagas de estacionamento controlado, distribuídas na região central e bairros próximos.