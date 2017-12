Mogi vacina 34 mil pessoas contra febre amarela e mantém imunização nos postos de saúde

Mogi das Cruzes vacinou 34.257 pessoas contra a febre amarela nas primeiras duas semanas de trabalho, o que representa 28% da meta estipulada para a primeira fase da imunização cautelar. Apesar do resultado positivo, ainda faltam cerca de 80 mil mogianos das áreas prioritárias. A dose está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30, em 15 unidades de saúde (confira endereços abaixo).

Do total de vacinados até o momento, 15.099 receberam a dose no último final de semana, quando a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma ação especial com 24 pontos de imunização no último sábado (02) e um no domingo (3). “Ainda falta muito para chegarmos aos 120 mil habitantes estimados para os bairros prioritários. Por isso, quem vive ou trabalha nas áreas prioritárias e ainda não se vacinou deve procurar uma unidade de saúde mais próxima”, informa o secretário municipal de Saúde, Téo Cusatis.

Nesta primeira etapa, a vacinação cautelar é destinada para 29 locais: Chácara Guanabara, Taboão, Monterey Ville, Jardim Piatã, Novo Horizonte, Jardim Margarida, Aruã Ecopark/Lagos, Aruã, Aruã Brisas, Pedreira Embu, Capelinha, Jardim Aracy, Residencial Itapety, Ponte Grande, Vila Industrial, Mogilar, Rodeio, Condomínio Bella Citá, Vila Suíssa, Condomínio Veredas, Botujuru, Sabaúna, Volta Fria, Condomínio Real Park Tietê, Vila Estação, Jardim Juliana, Jardim São Pedro, Vila Nova Aparecida e Conjunto Jéfferson da Silva. Num segundo momento, a imunização será ampliada para outros bairros.

A febre amarela é uma doença infecciosa aguda causada por picada de mosquitos infectados. Não é contagiosa e não pode ser transmitida de pessoa para pessoa e nem de macaco para seres humanos. Existem dois ciclos do vírus da febre amarela: urbano e silvestre. O ciclo silvestre é única forma registrada neste momento no Brasil, onde há uma concentração de esforços para evitar a urbanização da doença.

A vacina contra a febre amarela agora é aplicada em dose única e válida por toda a vida. Mas não podem tomar a vacina: crianças menores de 9 meses; pacientes com imunodepressão; pacientes com câncer; pacientes infectados com HIV; pacientes em tratamento com drogas imunossupressoras (corticosteroides, quimioterapia, radioterapia, imunomoduladores); e gestantes.

Postos da Vacinação Cautelar:

5 PSFs: Taboão, Chácara Guanabara, Jardim Piatã, Novo Horizonte e Jd. Margarida

7 UBSs: Jd. Maricá, Ponte Grande, Mineração, Botujuru, Sabaúna, Nova Aparecida e Vila Suíssa

Postos de Vacinação para Viajantes:

3ª feira: UBS Jardim Camila

4ª feira: PA Jundiapeba

5ª feira: UBS Alto Ipiranga