Mogi vai entregar duas novas creches em Jundiapeba neste sábado

A Prefeitura de Mogi das Cruzes irá entregar neste sábado (7), às 10 horas, duas novas creches em Jundiapeba. Os prédios, localizados na rua Augusto Regueiro, seguem o novo modelo arquitetônico com 10 soluções sustentáveis, como placas fotovoltaicas, água de reuso e iluminação e ventilação natural. Serão entregues os Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM) Nelson Albissu e Profª Débora de Siqueira Bitarães Franco, que atenderão juntas 390 crianças. O evento faz parte das comemorações pelos 459 anos de Mogi das Cruzes.

“Vamos inaugurar estas duas unidades e no mesmo terreno estamos construindo um novo Cempre. É um complexo educacional, que atende o crescimento do distrito, com a criação de novas vagas tanto para a educação infantil como para o ensino fundamental. São equipamentos que vão complementar ainda mais a educação da cidade”, disse o prefeito Marcus Melo. Este será o terceiro Cempre do distrito e terá capacidade para 840 alunos.

As novas creches têm sete salas, dois berçários, além de áreas pedagógica, administrativa, serviços e de convívio. O investimento foi de R$ 4.132.034,54. Jundiapeba receberá ainda três novas creches neste modelo, sendo que uma já está em fase de assinatura de contrato e duas estão em licitação. Ainda no distrito, os CEIMs Dr. Luiz Carlos Bacci e Dr. Carlos Garcia estão sendo ampliados e irão criar 50 novas vagas cada.

Uma das creches tem como patrono o escritor e dramaturgo Nelson Albissú, figura de destaque na cultura mogiana. Albissú escreveu 64 livros e 18 textos teatrais e atuou também como diretor da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes e coordenador municipal do Idoso. A outra unidade faz uma homenagem à professora Débora de Siqueira Bitarães Franco, que atuou na rede municipal de ensino por 19 anos e recentemente integrava o Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação.

A próxima creche a ser entregue será o CEIM Prof. Egberto Malta Moreira no dia 14 de setembro, ás 10 horas. O prédio fica na rua Agenor com rua Ginis Bardazzi Neto, no Mogi Moderno. A programação de aniversário de Mogi das Cruzes ainda reserva outras atrações e eventos ao longo de setembro. Confira no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes.