Mogi vai receber 21 contêineres destinados à coleta de vidro

O lançamento foi realizado na rua Benedita Lopes da Silva, 80, Vila Mogilar (“Praça do Habib’s”), local que conta com um dos contêineres.

Liderado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, o Projeto Vidro Vira Vidro será operacionalizado por duas empresas da cadeia de vidro: a Massfix, líder nacional na reciclagem de cacos de vidros, instalada no bairro do Taboão, e a Verallia, líder europeia e terceira maior produtora de embalagens de vidro para alimentos e bebidas do mundo.

O prefeito Caio Cunha destacou a importância da iniciativa, lembrando que a sustentabilidade é um dos pilares da gestão: “Estamos trabalhando para construir uma cidade cada vez mais inovadora, com uma economia criativa e sustentável, que ofereça oportunidades reais para as pessoas e, ao mesmo tempo, respeite o meio ambiente. Este projeto vai ao encontro desses pilares, que são fundamentais na nossa administração”, afirma.

A secretária municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal, Ionara Fernandes, lembra que a parceria inclui uma empresa local e uma multinacional especializada na produção de vidro: “A Massfix está instalada no Taboão e a Verallia é uma multinacional que também participa do projeto, contribuindo para a economia circular. Os contêineres foram distribuídos de forma a cobrir grande parte da cidade e será uma ótima oportunidade para a população dar uma destinação correta ao vidro”, observa.

Também participaram do evento de lançamento a diretora da Massfix, Juliana Schunck; a analista de projeto da Verallia, Nathália Dias; o vereador Carlos Lucarefski e secretários municipais, entre outras autoridades.

A estimativa do setor é de que 75% do vidro consumido no Brasil vai para aterros sanitários – apenas 25% segue para a reciclagem. Um detalhe importante é que o vidro é 100% reciclável: um quilo de cacos é suficiente para a produção de um quilo de vidro novo.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou, nesta quarta-feira (10), o Projeto Vidro Vira Vidro, uma iniciativa realizada em parceria com a iniciativa privada que instalará 21 contêineres destinados à coleta de vidro para reciclagem em diversos pontos da cidade. Chamados de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), os contêineres serão instalados em regiões como Jundiapeba, Braz Cubas, Jardim Universo, Vila Caputera, Vila Lavínia, Alto Ipiranga, Vila Mogilar, Jardim Armênia e Parque Morumbi, entre outros.