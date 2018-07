Mogi vai ter 35 novos radares; autuações começam em agosto

A Prefeitura de Mogi das Cruzes está iniciando mais uma etapa do trabalho de informação aos mogianos sobre as vias que receberão novos pontos de fiscalização eletrônica e de conscientização dos motoristas sobre o perigo do excesso de velocidade. Até o dia 1º de agosto, os motoristas que passarem acima da velocidade permitida nos locais que estão sendo monitorados por equipamentos estáticos, popularmente conhecido como radares móveis, receberão cartas educativas. (veja lista dos pontos)

É importante lembrar que os pontos de fiscalização eletrônica com radares móveis já existentes continuam operando normalmente e emitindo autuações. (veja relação) O mesmo acontece com os equipamentos fixos e barreiras eletrônicas.

"Pela primeira vez, estamos realizando esta campanha educativa em locais que receberão fiscalização eletrônica. É uma determinação do prefeito Marcus Melo que o procedimento seja feito da forma mais transparente e os locais ainda receberão reforço na sinalização com faixas", destacou o secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida.

Ao todo, 35 novos pontos de 16 ruas e avenidas da cidade estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Transportes desde o mês de maio. Os locais foram definidos após análise técnica da Secretaria Municipal de Transportes sobre os riscos de acidentes existente nas vias e o comportamento dos motoristas. As autuações nestes pontos começam a ser emitidas em 1º de agosto.

“A função da fiscalização eletrônica, antes de tudo, é de prevenção de acidentes e educação do motorista. Por isso, neste primeiro momento, os motoristas que passarem acima do limite receberão uma carta explicando a localização do ponto de fiscalização e o perigo que o excesso de velocidade causa, principalmente para os pedestres”, explicou o secretário municipal de Transportes.

O secretário lembrou que a maior parte dos acidentes graves acontece devido ao excesso de velocidade. De acordo com estudos internacionais, o risco de morte de um pedestre atingido por um veículo que transita a 30 km/h é de 5%. O índice sobre para 45% caso a velocidade do veículo seja de 50 km/h, para 80% na velocidade de 60 km/h e chega a 100% quando o veículo transitando a 80 km/h atinge um pedestre.

Os novos pontos de fiscalização eletrônica com radar móvel ficam nas avenidas Japão, Prefeito Carlos Alberto Lopes, Cabo Diogo Oliver, Cavalheiro Nami Jafet, Engenheiro Miguel Gemma, Fernando Costa, Guilherme George, Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira, Mogi-Dutra, Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, Shozo Sakai, Doutor Álvaro de Campos Carneiro, Francisco Ferreira Lopes, Francisco Rodrigues Filho, Júlio Simões e estrada Joel Hermenegildo Barbieri.

“Em algumas destas vias, além do ponto que está sendo monitorado, já existem locais em que a fiscalização eletrônica é feita e irá continuar. Portanto, a orientação aos motoristas é que o respeito aos limites de velocidade aconteça sempre. Este comportamento colabora para que o trânsito seja mais seguro”, disse José Luiz.

Ele esclareceu ainda a queixa de muitos motoristas de que os radares estáticos ficam escondidos atrás de postes, árvores ou arbustos. “Isso não existe em Mogi das Cruzes, porque os equipamentos registram a velocidade do veículo de frente. Ou seja, o veículo que está indo em direção ao radar, não depois que ele passa. Muitas vezes, os aparelhos são colocados próximo a postes ou árvores para proteção do equipamento e para evitar, por exemplo, que eles sejam derrubados por algum condutor ao passar. Mas eles não ficam escondidos”, afirmou.