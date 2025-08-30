Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Mogiana é reconhecida no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios em São Paulo

Jacqueline Feliciano Almeida é sócia fundadora da Marelo Logística Internacional e faturou o segundo lugar na categoria Negócios Internacionais

28 agosto 2025 - 10h34Por Da Região
- (Foto: Divulgação)

A etapa São Paulo do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios premiou a mogiana Jacqueline Feliciano Almeida, sócia fundadora da Marelo Logística Internacional, com o segundo lugar na categoria Negócios Internacionais. A cerimônia de premiação ocorreu na terça-feira, 26 de agosto, na sede do Sebrae-SP. 

O Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, realizado anualmente, é dividido em cinco categorias: Pequenos Negócios, Produtora Rural, MEI, Ciência e Tecnologia e Negócios Internacionais. 

Jacqueline entrou no mundo do empreendedorismo há cerca de seis anos quando, junto com seus dois sócios, fundou a Marelo. O impulso para a criação da empresa coincidiu com a chegada da maternidade, já que ela queria ter mais tempo de qualidade com sua primeira filha. “Eu estava no puerpério quando iniciamos a empresa. Hoje, olho para trás e não faria nada diferente. Naquele momento, não havia outra opção – precisava fazer dar certo”, contou. 

Um dos maiores desafios enfrentados por Jacqueline foi a falta de referências, tanto no empreendedorismo quanto na liderança empresarial. “Cresci em um bairro fragilizado, onde não havia exemplos de mulheres empreendedoras. Quando não se tem referência, especialmente feminina, é difícil saber que algo é possível. Na liderança, a maioria das pessoas em cargos de comando são homens, então, quando encontro mulheres nessas posições, é como um abraço, porque elas me dizem que vai dar certo”, afirmou. 

A empreendedora também destacou a importância da premiação como um incentivo para outras mulheres no universo corporativo. “No início, pensei que esse prêmio não fosse para mim, mas ele chegou para refletir o que tenho feito. Ele é para as mulheres que vieram antes de mim, como minha mãe e minha avó, que não tinham noção de que esse espaço existia, e também para as minhas filhas, que sabem até onde podem chegar”, ressaltou. 

Segundo Jacqueline, o Sebrae-SP sempre esteve ao lado da Marelo desde o início. “Meus sócios e eu somos muito acadêmicos e buscamos estudar de forma científica o que fazemos. O Sebrae-SP foi nossa escola no começo e uma referência importante”, afirmou. Recentemente, a empresa participou do programa Start, do Sebrae-SP, voltado para a pré-aceleração de startups que utilizam tecnologias existentes. 

No Estado de São Paulo, o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios contabilizou cerca de mil inscrições para a premiação que celebra o protagonismo feminino no empreendedorismo, destacando histórias que transformam vidas e impulsionam o desenvolvimento do país. “A iniciativa homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e ‘zirigidum’. São negócios que geram impacto social e econômico na região que estão inseridas. A força do empreendedorismo feminino é uma realidade que devemos celebrar”, destacou uma das gestoras do Sebrae Delas Ana Flavia Silva. 

“Um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) envolve alcançar a igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas. É isso que estamos fazendo aqui hoje. Reconhecemos e premiamos histórias de empreendedoras e que elas possam servir de inspiração para outras mulheres e sejam um exemplo para o nosso País”, ressaltou Nelson Hervey Costa, Diretor-Superintendente do Sebrae-SP.  

Marco Vinholi, Diretor Técnico do Sebrae-SP, também participou do evento e apontou três pontos fundamentais envolvendo a premiação: “valorização do empreendedorismo feminino, valorização de quem tem sucesso e colocar o Sebrae e uma série de ferramentas para apoiar o empreendedorismo feminino”. 

As primeiras colocadas da premiação estadual seguem para a disputa para a fase regional, de caráter eliminatório, e apenas uma candidata por categoria disputará a etapa nacional. A cerimônia de premiação ocorrerá em evento previsto para outubro em Florianópolis. Ao final, serão 15 vencedoras nacionais recebendo os prêmios ouro, prata e bronze nas cinco categorias da premiação.   

Categoria Pequenos Negócios  

1º lugar: Angélica Medeiros, Stella Resinas & Equipamentos para tratamento de água, Taboão da Serra (ER Osasco)  

2º lugar: Fernanda Pedute, Aludra Cosméticos, Assis (ER Marília)  

3º lugar: Maria Helena Silva de Azevedo, Cia do Idoso, São Paulo (ER Capital Centro)  

Categoria Produtora Rural  

1º lugar: Luciana Pereira, Lúpulo Guarani, de Araraquara (ER Araraquara)  

2º lugar: Vania Vieira Delfino, Vânia Horta da terra Guaíra, de Guaíra (ER Barretos)  

3º lugar: Vanderleia Rodrigues, da Eco Uniflora, Itapecerica da Serra (ER Osasco)  

Categoria MEI  

1º lugar: Adriana Moares Perez, Chef Dri - Academia Fatias de Sucesso, Americana (ER Piracicaba)  

2º lugar: Denise Barros, Denise Barros - Treinadora de Inteligência Emocional, São Paulo (ER Capital Norte)  

3º lugar: Hellen dos Santos Gonçalves, Olhar Criativo, Santo André (ER Grande ABC)  

Categoria Ciência e Tecnologia  

1º lugar: Kellen Petreche, Instituto Edutech21, Sorocaba (ER Sorocaba)  

2º lugar: Sabrina Ciane Condi, Biosab Leveduras, Ribeirão Preto (ER Ribeirão Preto)  

3º lugar: Angela Priul, Ybrida Comunicação, São José do Rio Preto (ER São José do Rio Preto)  

Categoria Negócios Internacionais  

1º lugar: Erica de Jesus Santiago, GTKS Medical, Ribeirão Preto (ER Ribeirão Preto)  

2º lugar: Jacqueline Feliciano, Marelo Logística Internacional, Mogi das Cruzes (ER Alto Tietê)  

3º lugar: Giulia Lavínia Lupo, She Wolf by Giulia, São Paulo (ER Capital Oeste)  

