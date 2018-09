Mogianos podem participar de Passeio Ciclístico neste domingo

Neste domingo (30), a Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente realiza o Passeio Ciclistico Parque a Parque, com concentração a partir das 8 horas, no Parque Centenário, e chegada no Parque Leon Feffer. O trajeto é ida e volta. O evento faz parte da Semana da Primavera e integra também a programação de aniversário de Mogi das Cruzes, que completou 458 de fundação em setembro. As 200 primeiras pessoas que se inscreveram, doando um pacote de leite em pó, ganharam camisetas do evento. Mas o passeio é aberto ao público e quem quiser pedalar domingo pode comparecer ao Centenário e seguir com o grupo.

O secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, Daniel Teixeira de Lima, explica que durante o trajeto haverá uma parada para que os participantes tomem um café da manhã. “Os passeios ciclísticos e mesmo as caminhadas estão se tornando tradicionais e agradam os mogianos, que comparecem em grande quantidade a estes eventos. Para este domingo, todos estão convidados a participar e a comemorar a entrada da Primavera”, disse.

No Parque Leon Feffer, as pessoas poderão conhecer o novo Viveiro Municipal, que foi reinaugurado e oferece mudas para as pessoas que quiserem plantar. O espaço conta com técnicos que oferecem todas as orientações necessárias sobre cada tipo de árvores e os cuidados que precisam ser tomados. O passeio ciclístico contará com apoio da Secretaria Municipal de Transportes, que cederá agentes de trânsito para garantir a segurança dos ciclistas.