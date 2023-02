Mogianos têm até dia 19 para contribuir com Programa de Educação Ambiental

Os mogianos têm até o dia 19 de fevereiro para fazer contribuições para a minuta do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), elaborada pela Comissão Municipal de Educação Ambiental (Cimea) e que está disponível ao público no site do Participa Mogi.

Os interessados podem acessar um link que dá acesso a um formulário. Nele, os interessados podem dar sugestões para complementar a redação dos itens da minuta

. O programa é um documento orientador, que indica as diretrizes e princípios a serem adotados para o desenvolvimento, fortalecimento e ampliação das iniciativas de educação ambiental no território mogiano.

O secretário municipal do Meio Ambiente e Proteção Ambiental, André Saraiva, lembra que a participação popular é uma característica da atual gestão e o objetivo da consulta popular é contar com a colaboração das pessoas para aprimorar o programa. “Temos uma minuta muito bem feita, por um grupo que também foi formado de maneira democrática e transparente, e estamos ampliando ainda mais o processo participativo com este edital, que está aberto aos cidadãos”, explica o secretário.

No dia 28 de fevereiro, a Secretaria do Verde e a Comissão Municipal de Educação Ambiental realizarão uma consulta presencial, das 14h às 16h, no auditório da Prefeitura (avenida Narciso Yague Guimarães, 277 - Centro), para receber oficialmente todas as sugestões da população. O material será compilado e analisado pelos técnicos da pasta. A redação final do documento ocorrerá no mês de março.

No final de março, a Comissão realizará uma reunião técnica para o planejamento de suas ações e já contará com o plano atualizado.

A Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental (CIMEA) foi formada também a partir de um processo democrático de participação popular, realizado no ano passado. No dia 25 de março, foi realizada a eleição que definiu as entidades integrantes do grupo.

A eleição foi realizada porque o número de entidades inscritas foi superior ao número de assentos previstos para esse segmento no âmbito da comissão, de acordo com as determinações do edital.

Foram eleitas para compor a CIMEA o Coletivo Okara Ambiental, Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (Fatec), Grêmio Recreativo, Esportivo, Social, Cultural e Educacional Esquadrão Alvi-Negro, Instituto Ecofuturo – Futuro para o Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), Instituto Itaquareia, Associação dos Moradores da Vila Oliveira e Adjacências (AMVOA), Associação pela Promoção da Cidadania e Solidariedade (MAKAUBA) e a Associação de Moradores Alfa Jundiapeba Regularização de Moradias. A comissão também conta com a presença de nove representantes do Poder Executivo, que também integram a comissão.