Moke Business Agency e GMZ de Mogi anunciam fusão das operações

As empresas Moke Business Agency e GMZ de Mogi das Cruzes anunciaram nesta segunda-feira (19/02) a fusão das operações, dando início à GMZ.MOKE. A união, que incorpora mais de uma década de experiência, posiciona a nova agência de marketing 360 como um empreendimento visionário para o futuro.

Atuando em todo o território nacional, com ênfase em médias e grandes empresas, a GMZ.MOKE surge com o objetivo de ser um ecossistema de soluções de marketing e vendas, integrando as principais tecnologias do mercado. Dessa forma, a agência foi criada para atender clientes de diferentes setores e projetos de variadas complexidades.

Rafael Costa, CEO da GMZ.MOKE, enfatiza que a decisão de fusão surgiu da necessidade de fornecer soluções de estruturação ao setor empresarial: "Grande parte das empresas brasileiras têm uma deficiência educacional em marketing e gestão corporativa. Por vezes, são negócios familiares com décadas de existência, mas ao ingressar neste mercado globalizado, elas enfrentam barreiras e desafios para crescer. Assim, é necessário encontrar soluções para que elas consigam se estruturar", explica.

Para sanar essa lacuna e capacitar os empreendedores, a GMZ.MOKE desenvolveu uma metodologia exclusiva de marketing e vendas chamada "Voo de Cruzeiro". O método é inspirado no mercado aeronáutico, um setor considerado referência em organização de processos e inovação.

Assim como um voo de cruzeiro busca eficiência e estabilidade na jornada, a metodologia da agência visa proporcionar às empresas uma trajetória consistente, sem tribulações e escalável.

A partir dessa metodologia, a agência realiza o mapeamento de todo o ciclo de vendas, proporcionando ao empreendedor uma compreensão detalhada de toda a jornada de compra dos clientes. Essa abordagem possibilita tomar decisões acertadas de forma rápida, passos essenciais para escalar o negócio.

Além disso, o método Voo de Cruzeiro é fundamentado no Design de Futuro, um conceito que busca analisar as tendências de diferentes mercados. Essa estratégia, possibilita à GMZ.MOKE antecipar as demandas do cenário empresarial, adaptando estratégias de marketing e vendas de maneira proativa.

A metodologia exclusiva da GMZ.MOKE pode ser contratada por empresas de todos os portes e segmentos que desejam implementar uma gestão corporativa eficiente. Para os clientes da agência, o método já está sendo aplicado e trazendo excelentes resultados.

O novo negócio marca o surgimento de uma agência premiada. Ao longo da trajetória, as duas agências conquistaram mais de 6 prêmios. Dentre eles, em 2022, a GMZ foi premiada como a 2ª Melhor Agência de Marketing Digital do Brasil pela RD Station, principal hub de soluções para marketing e vendas do país.

A meta da GMZ.MOKE é fazer com que os clientes alcancem o sucesso, proporcionando alta performance em todos os pilares do marketing digital, incluindo automação, Inbound Marketing, mídia, SEO e conteúdo.