Monitora Ferraz auxilia na prisão de indivíduos por furto

A Central Integrada de Monitoramento Ferrazense, o Monitora Ferraz, foi crucial na prisão de quatro suspeitos por furto nas imediações da Praça Independência, região Central. A Ação contou com a participação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz e a Polícia Militar (PM), no qual resultou na prisão dos meliantes.

Segundo imagens divulgadas pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, um homem estava aparentemente sonolento, sentado no último degrau da Estação CMTP de Ferraz de Vasconcelos, quando os jovens passaram e perceberam que a vítima portava uma mala de viagem. Após a primeira investida sem sucesso (por conta da movimentação do local), um dos suspeitos retorna ao local e furta a bolsa do senhor que continua dormindo.

O que os jovens não contavam era que a equipe do Monitora Ferraz estava acompanhando a ação criminosa pelo sistema de câmeras e, inclusive, já havia deslocado a guarda para o local. Os criminosos foram pegos em flagrante, há poucos metros do local do crime, em uma ação conjunta da GCM e PM.

A vítima foi acordada pelos guarda e reconheceu a mala de viagem como sua, no qual se verificou que nada do interior dela tinha sido subtraído. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia da cidade, ficando à disposição das autoridades locais, no qual foi constatado flagrante em delito. O fruto do furto foi devolvido à vítima.