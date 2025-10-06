Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Montagem da estrutura da 41ª Festa da Uva Fina avança; GCM vai reforçar segurança no evento

06 outubro 2025 - 19h40Por de Ferraz
A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue intensificando os preparativos para a 41ª edição da Festa da Uva Fina, que será realizada de 9 a 14 de outubro, no Complexo Esportivo Gotthard Kaesemodel Jr. (Birutão). Neste ano, o evento integra a programação especial em comemoração aos 72 anos de emancipação político-administrativa do município.

A montagem da estrutura está em andamento e vem sendo executada com planejamento técnico voltado à segurança, acessibilidade e mobilidade dos visitantes. O espaço contará com palco principal, praça de alimentação, estandes para exposição e venda de produtos locais e ambientes temáticos voltados à cultura da uva, que marca a identidade da festa.

Com uma infraestrutura completa e programação diversificada, a 41ª Festa da Uva Fina consolida-se como um dos principais eventos do calendário municipal. A iniciativa reforça o compromisso da administração em valorizar as tradições locais, estimular o desenvolvimento econômico e turístico, promover o lazer e cultura para toda a população ferrazense.

GCM e Segurança

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos estará com todo o efetivo operacional empregado nas ruas para garantir a segurança da população durante a realização dos shows de aniversário do município, do dia 9 a 14 de outubro. Além de ampliar o efetivo policial, a corporação contará com os apoios das Polícias Civil e Militar nesta ação visando garantir a segurança dos ferrazenses que vão curtir a programação especial preparada pela Prefeitura de Ferraz para comemorar os 72 anos da emancipação político-administrativa da cidade.

Além da GCM, as polícias Civil e Militar também integrarão as forças de segurança nas imediações da festa e de prontidão, em todo o território municipal. Além disso, a central integrada do Monitora Ferraz com as câmeras vão ajudar no trabalho, ampliando o alcance da visão em pontos estratégicos do município: “O objetivo é coibir ocorrências na cidade durante a festa todos os dias”, afirmou o comandante da GCM, Cléverson Ramos. A GCM integra a Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil do município.

Os números de policiais que atuarão nos dias da festa não serão divulgados por uma questão de planejamento estratégico. Além da GCM e as polícias Civil e Militar, a Defesa Civil do município estará de prontidão durante a festa, bem como as ambulâncias e equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU). As orientações para quem for curtir a festa são: cuidados com mochilas e pertences pessoais, especialmente os celulares e documentos de identificação. Os cuidados especiais com crianças para que elas não se percam dos pais ou responsáveis. Qualquer ocorrência durante a festa basta procurar a Guarda Civil Municipal (GCM) que estará de plantão na festa e nas imediações, atuando em todo o município de forma integrada e estratégica.

