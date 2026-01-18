Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 18 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Moradores da região vão descansar em 19 feriados e pontos-facultativos

Segundo o calendário publicado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, são dez feriados

18 janeiro 2026 - 18h00Por Yasmin Torres - de Suzano
Moradores da região vão descansar em 19 feriados e pontos-facultativosMoradores da região vão descansar em 19 feriados e pontos-facultativos - (Foto: Reprodução)
Os moradores de Suzano e das demais cidades da região comemoram o calendário de 2026 que soma 19 datas comemorativas, sendo dez feriados nacionais e nove pontos facultativos. As datas foram publicadas na última terça-feira (30) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O DS procurou os suzanenses para entender suas perspectivas referentes ao assunto.
 
O professor Lucas Albertino destacou que os feriados em dia de semana acabam ganhando mais visibilidade. "Dá uma alegria ver um feriado que cai no meio da semana, muito diferente daqueles que coincidem com o sábado ou domingo. 
 
Isso também gera mais ânimo para comemorar suas respectivas causas", disse.
 
Para o analista de backoffice, Yuri Brigido, o motivo de comemorar é justamente esse. “As datas estão bem alinhadas com o início e o fim de semana, dando mais abertura para planejar viagens, passeios ou ficar em casa mesmo. 
 
No ano passado foi mais difícil, com a maioria dos feriados caindo em fins de semana”, disse.
 
A autônoma Rebeca Silva Sousa considera ótima a quantidade de feriados, levando em conta os serviços e ocupações que os aderirem. "É um descanso merecido, mas vai ser ruim para as pessoas cujos trabalhos não folgam nessas datas, porque eles vão ter que continuar com seus serviços normalmente", disse.
 
Esse ponto de vista é parecido com o da estudante Marilia Marchione, que considera negativo a desorganização das empresas. "É muito chato não saber se as empresas vão ficar abertas em feriados ou não. Outra coisa a se pensar é a pouca infraestrutura de lugares turísticos que enchem nesses feriados, como as praias que ficam impróprias para banho", avaliou.
 
Já para o estudante Renan Zugaibe, os feriados são muito bem-vindos, mas é necessário equilibrar. "Talvez por serem muitos, algumas redes de ensino terão que acelerar os conteúdos nos dias seguintes com aulas, e isso pode prejudicar a compreensão de alguns alunos", afirmou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mais de 100 mil alunos retornam às escolas do Alto Tietê em fevereiro
Região

Mais de 100 mil alunos retornam às escolas do Alto Tietê em fevereiro

Parque Nosso Recanto será reaberto com novas melhorias em Ferraz
Região

Parque Nosso Recanto será reaberto com novas melhorias em Ferraz

Saulo Souza acompanha vistoria das obras das alças do Rodoanel e destaca avanços para Poá
Região

Saulo Souza acompanha vistoria das obras das alças do Rodoanel e destaca avanços para Poá

Balanço de trabalhos na Câmara mostra Priscila Yamagami entre os vereadores mais produtivos de 2025
Região

Balanço de trabalhos na Câmara mostra Priscila Yamagami entre os vereadores mais produtivos de 2025

Quatro estudantes do Alto Tietê embarcam para a Austrália nas próximas semanas
Região

Quatro estudantes do Alto Tietê embarcam para a Austrália nas próximas semanas

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê
Região

CPTM alerta alterações operacionais nas linhas 11-Coral e 12-Safira no Alto Tietê