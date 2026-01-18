Moradores da região vão descansar em 19 feriados e pontos-facultativos

Os moradores de Suzano e das demais cidades da região comemoram o calendário de 2026 que soma 19 datas comemorativas, sendo dez feriados nacionais e nove pontos facultativos. As datas foram publicadas na última terça-feira (30) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O DS procurou os suzanenses para entender suas perspectivas referentes ao assunto.

O professor Lucas Albertino destacou que os feriados em dia de semana acabam ganhando mais visibilidade. "Dá uma alegria ver um feriado que cai no meio da semana, muito diferente daqueles que coincidem com o sábado ou domingo.

Isso também gera mais ânimo para comemorar suas respectivas causas", disse.

Para o analista de backoffice, Yuri Brigido, o motivo de comemorar é justamente esse. “As datas estão bem alinhadas com o início e o fim de semana, dando mais abertura para planejar viagens, passeios ou ficar em casa mesmo.

No ano passado foi mais difícil, com a maioria dos feriados caindo em fins de semana”, disse.

A autônoma Rebeca Silva Sousa considera ótima a quantidade de feriados, levando em conta os serviços e ocupações que os aderirem. "É um descanso merecido, mas vai ser ruim para as pessoas cujos trabalhos não folgam nessas datas, porque eles vão ter que continuar com seus serviços normalmente", disse.

Esse ponto de vista é parecido com o da estudante Marilia Marchione, que considera negativo a desorganização das empresas. "É muito chato não saber se as empresas vão ficar abertas em feriados ou não. Outra coisa a se pensar é a pouca infraestrutura de lugares turísticos que enchem nesses feriados, como as praias que ficam impróprias para banho", avaliou.

Já para o estudante Renan Zugaibe, os feriados são muito bem-vindos, mas é necessário equilibrar. "Talvez por serem muitos, algumas redes de ensino terão que acelerar os conteúdos nos dias seguintes com aulas, e isso pode prejudicar a compreensão de alguns alunos", afirmou.