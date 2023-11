Moradores de Ferraz e Suzano podem pedir troca de lâmpadas por LED

Em Ferraz de Vasconcelos, a tenda itinerante fica instalada até o dia 25 de novembro, na Praça da Independência, na Vila Central. Estarão disponíveis 4.000 lâmpadas. Já em Suzano, o atendimento será feito na Praça João Pessoa, na Rua General Francisco Glicério - s/nº, até 2 de dezembro. A expectativa é que sejam substituídas 5.000 lâmpadas na região.

Cada cliente residencial da EDP terá direito a trocar até seis lâmpadas antigas, entre os tipos incandescente, fluorescente compacta ou halógena. Caso o cliente comprove possuir a conta de luz em seu e-mail, aceite fazer o cadastro ou ainda concorde em aderir ao pagamento da conta via PIX, mais uma lâmpada LED será oferecida de bônus para cada ação.

As lâmpadas LED oferecem uma combinação de economia de energia, longa vida útil, maior visibilidade e baixo impacto ambiental, tornando-as uma escolha cada vez mais adotada e recomendada para iluminação pública, residencial, comercial e industrial. A iluminação das residências, dependendo do hábito de consumo familiar, pode representar cerca de 15% do consumo total de energia.

Para garantir o benefício, o cliente deve ir até endereço do posto de troca, munido do documento pessoal (com foto) e fatura de energia elétrica (conta de luz) para substituição das lâmpadas. É preciso estar com as contas em dia e ser cliente residencial (classificação).

O projeto Eficiência Solidária, da EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, está com sua tenda de atendimento para a substituição de lâmpadas de maior consumo por LED, em Ferraz de Vasconcelos e Suzano. Ao todo serão 9.000 lâmpadas disponibilizadas para os moradores destas cidades realizarem a troca.