Moradores de Ferraz realizam manifestação contra prefeito

Moradores de Ferraz de Vasconcelos realizaram, nesta sexta-feira (25), uma manifestação na região central da cidade, reivindicando atitudes mais efetivas por parte do prefeito José Carlos Fernandes Chacon (PRB), o Zé Biruta, em relação aos problemas de iluminação, saúde, segurança, entre outros do município. A passeata que se iniciou na Avenida Brasil, próxima ao Centro de Convenções, percorreu as ruas da cidade até a Câmara dos Vereadores.

A manifestação que foi organizada por meio das redes sociais começou por volta das 11 horas, no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, que fazia o policiamento na região, cerca de 180 a 200 pessoas participaram da caminhada que percorreu as principais ruas da cidade.

Os moradores reclamaram da falta de atitude do prefeito Zé Biruta em relação aos problemas da cidade. De acordo com um dos organizadores do evento, Ronil Pedroso, a ideia de fazer uma manifestação surgiu após uma enchente que aconteceu no ano passado e o prefeito só apareceu na cidade dois dias depois do ocorrido.

"Dentre nossas maiores reivindicações, pedimos melhorias na iluminação pública dos bairros, segurança por conta dos assaltos, mais médicos especialistas nos postos de saúde e asfalto nas ruas que estão muito esburacadas", afirma Ronil Pedroso.

A professora Luana Rocha Pires conta que a população está cansada da falta de participação do prefeito na cidade. "Zé Biruta é um prefeito fantasma, ele deixou a cidade completamente abandonada. A manifestação mostra que o povo está incomodado com a situação", conta a professora.

O procurador municipal de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Marcos Vinicius Santana, afirma entender o sentimento de indignação e descontentamento do povo. "Trabalho na cidade como procurador do município e senti justo participar da manifestação. Manifestações pacíficas são um direito da população. É bonito ver a população correndo atrás de seus direitos", conta o procurador.

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos afirma que respeita toda e qualquer manifestação democrática. "Em nenhum momento os serviços da Prefeitura sofreram paralisação, todos os departamentos funcionaram de forma natural. Esse será um ano de muitas conquistas para nossa cidade. Desde já agradecemos a todos pela compreensão", afirma a Prefeitura.Em relação às reclamações por parte dos munícipes, a administração da cidade informou que ainda neste ano, muitas obras, serviços e políticas públicas serão feitos na cidade, tudo dentro das possibilidades financeiras do orçamento municipal.