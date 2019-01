Moradores de Ferraz reclamam de aterro irregular na Vila Solar

Moradores da Vila Solar, em Ferraz de Vasconcelos, reclamam de um aterro clandestino, que ocupa um terreno baldio do bairro e que está trazendo risco à saúde e segurança da população. Segundo a população, o problema acontece na Estrada João Gaspar Delgado e não tem solução há mais de 20 anos.

De acordo com os moradores, o lixão irregular existe há mais de duas décadas. Segundo eles, os detritos são jogados em um terreno baldio, geralmente durante a madrugada. "Caminhões de outras cidades chegam ao bairro durante à noite para descarregar o lixo no terreno", afirma o taxista Edmilson Rocha Macedo.

A estrada do bairro, que se tornou uma espécie de aterro clandestino, possui ao longo de sua extensão, diversos detritos, grande parte do material é provindo de detritos da construção civil e de lixo domiciliar.

O taxista afirma que o aterro clandestino tem atraído animais para o local, oferecendo riscos a saúde dos moradores. "O lixão atraí ratos, baratas e escorpiões, além de conter diversos pontos propícios a proliferação dos mosquitos da dengue", reclama Edmilson.

A dona de casa, Raquel Alves diz que o problema tem aumentado com o passar dos anos. Ela explica que por conta dos perigos oferecidos no local, ela é obrigada a fazer uma rota mais longa para levar os filhos a escola, evitando acidentes com os detritos espalhados pelo local.

"Tenho medo que os meus filhos se machuquem com os lixos do local, por isso sou obrigada a fazer uma rota muito mais longa na hora de levá-los à escola, para evitar os perigos da área do aterro", afirma Raquel Alves.

O comerciante Ademar Braz diz que os moradores já fizeram protestos e entraram em contato com a Prefeitura por diversas vezes, mas que mesmo assim nada foi feito para acabar com o problema.

A Prefeitura afirma que já está ciente do caso, mas que a área em questão é monitorada pela Guarda Civil Municipal Ambiental (GCMA).

"Já há várias ações movidas pela Prefeitura de Ferraz junto a Policia Militar. O proprietário e demais envolvidos já foram autuados e a área encontra-se embargada. Também corre um inquérito na Delegacia do Meio Ambiente. A GCM de Ferraz também deve reiterar junto ao Ministério Público a inércia do dono da área", afirma a Guarda Civil Municipal.

De acordo com as autoridades responsáveis, os prazos para solucionarem o problema do lixo irregular ainda são incertos, pois dependem da Polícia Civil e do Poder Judiciário.