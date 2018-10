Moradores de Itaquá tem nova linha intermunicipal para Suzano

A partir deste sábado, 3 de novembro, os moradores dos bairros Jardim Odete, Quinta da Boa Vista, Jardim São Paulo, Vila Celeste e Jardim Moraes, em Itaquaquecetuba, terão nova opção de acesso a Suzano por meio da linha metropolitana 405 Suzano (Centro) – Itaquaquecetuba (Rancho Grande) que passará a circular pela Estrada de São Bento. Eles também poderão chegar à estação de metrô Carrão – linha 3-Vermelha – fazendo a integração com a linha metropolitana 242 Itaquaquecetuba (Jardim Pinheirinho) – São Paulo (Metrô Carrão).

A tarifa integrada será de R$ 4,70 e valerá somente com a utilização do Cartão BOM para o pagamento das tarifas nos ônibus intermunicipais.

Com a alteração do itinerário, a linha 405 passará a ser denominada Suzano (Centro) – Itaquaquecetuba (Rancho Grande) via Itaquaquecetuba (Estrada de São Bento). A partir de 03/11, os usuários desta linha que têm como destino o Bairro Pinheirinho, em Itaquaquecetuba, deverão utilizar a linha 273 Suzano (Centro) – Arujá (Parque Rodrigo Barreto) via Itaquaquecetuba (Pinheirinho).

A integração entre as linhas 405 e 242 deverá ser realizada no ponto de conexão dos trajetos, ao longo da Rodovia Alberto Hinoto SP 56 – Antiga Estrada de Santa Isabel, em Itaquaquecetuba.

Modo de integração

Tarifa integrada: R$ 4,70

Ao embarcar na linha 405, o usuário paga a tarifa correspondente de R$ 4,70 por meio do cartão BOM. Na Rodovia Alberto Hinoto SP 56 – antiga Estrada de Santa Isabel, em Itaquaquecetuba, faz a integração com a linha 242 sem nenhum valor adicional.

No sentido contrário, o passageiro embarca na linha 242, pagando a tarifa de R$ 4,70 por meio do cartão BOM. No trecho de conexão dos dois serviços, embarca na linha 405 sem nenhum valor adicional.