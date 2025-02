Moradores do Alto Tietê se assustam com alerta falso do Google sobre terremoto

Moradores do Alto Tietê se assustaram após receber alerta do Google indicando possível terremoto no litoral paulista. Segundo apurou o DS com algumas pessoas, foram dois alertas, durante a madrugada.

Ao tudo indica, somente usuários de Android, sistema operacional de celular de propriedade do Google, receberam o alerta.

A situação causou pânico com quem recebeu, pois durante a madrugada não havia informações sobre a ser um alerta errado.

Durante o período da manhã a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, não detectou nenhum evento sísmico na costa brasileira na madrugada desta sexta-feira (14).

"Um terremoto com magnitude superior a 4 ou 5 seria prontamente detectado por estações sismográficas no Brasil e em redes internacionais. Portanto, esse aviso não é verdadeiro. O sistema do Android do Google se baseia no acelerômetro dos celulares para captar indícios de tremores, mas parece que a calibração para o Brasil pode não estar ajustada corretamente, o que pode resultar em alertas incorretos. Os sismômetros da RSBR são sensíveis a ponto de registrarem tremores de magnitudes inferiores a 2, por exemplo. Portanto, teriam registrado esse sismo se ele tivesse ocorrido de fato", explicou Sergio Fontes, coordenador da RSBR e pesquisador do Observatório Nacional.

A Defesa Civil do estado de São Paulo esclareceu que “não emitiu nenhum alerta de terremoto” na madrugada de hoje e que, segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), não foi registrado nenhum abalo sísmico no estado.

“Não há nenhuma ocorrência registrada ou em atendimento pelas equipes das defesas civis municipais”, informou a Defesa Civil, ainda durante a madrugada, em comunicado enviado às 3h29.

Google

Por meio de nota, o Google informou que o Sistema Android de Alertas de Terremoto "usa celulares Android para rapidamente estimar vibrações de terremotos e oferecer alertas para as pessoas" e que "ele não foi desenhado para substituir nenhum outro sistema de alerta oficial".

" Em 14 de fevereiro, nosso sistema detectou sinais de celulares em localização próxima ao litoral de São Paulo e disparou um alerta de terremoto aos usuários na região. Nós desativamos prontamente o sistema de alerta no Brasil e estamos investigando o ocorrido. Pedimos desculpas aos nossos usuários pelo inconveniente e seguimos comprometidos em aprimorar nossas ferramentas.”, informou a empresa.