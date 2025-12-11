Moradores do Jardim Dona Benta ficam mais de 21 horas sem energia

Moradores do Jardim Dona Benta, em Suzano, registram mais de 21 horas sem energia elétrica em casa. Segundo a EDP, concessionária responsável pelo fornecimento, as fortes rajadas de vento registradas entre a madrugada de terça-feira (9) e a manhã desta quinta-feira (11) provocaram danos à rede. Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Biritiba Mirim estão entre as cidades com maior número de ocorrências.

Uma moradora da rua Jaguari, que está sem energia desde as 11h20 desta quarta-feira (10), relata grande prejuízo, já que tem dois filhos em casa.

Em nota, a EDP informa que ampliou em dez vezes o número de equipes em campo e segue mobilizada para o atendimento de mais de 3,4 mil ocorrências. “O volume de ocorrências segue aumentando, pois novos eventos climáticos foram registrados ao longo do dia. No momento, após menos de 24 horas do evento, mais de 85% dos clientes impactados tiveram o fornecimento de energia normalizado”.

Os principais reparos estão relacionados à queda de galhos e árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que, segundo a companhia, demandam maior tempo de trabalho das equipes por conta da complexidade.

No Alto Tietê, uma casa foi interditada e ao menos 15 árvores e três muros caíram. As cidades de Suzano, Itaquá, Mogi, Arujá e Ferraz registraram ocorrências, todas sem feridos.

“Vale destacar que, em situações com grande volume de ocorrências como esta, a EDP atua com priorização no atendimento, primeiramente a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados. Em alguns casos, os trabalhos são realizados em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil, e o tempo de reparo das ocorrências varia de acordo com a dimensão dos danos em cada caso.”.

Ainda em nota, a companhia reforçou as recomendações de segurança para que a população não se aproxime de cabos partidos ou de fios caídos. “No caso de qualquer ocorrência com a rede elétrica, a EDP pode ser acionada por meio dos canais de atendimento”, finalizou.