Morango do amor: entenda de que forma a guloseima pode danificar o seu sorriso

O irresistível morango do amor, com sua camada reluzente de caramelo crocante, vem conquistando cada vez mais corações e paladares. Mas o que poucos imaginam é que, por trás da aparência romântica e do sabor açucarado, a guloseima pode se transformar em uma verdadeira vilã, especialmente para quem tem restaurações antigas, próteses ou dentes fragilizados.

A dentista Suyana Carneiro, da Hapvida + Odonto, faz um alerta importante. “O esmalte dental é resistente, sim, mas tem seus limites. E o crocante do caramelo pode ser traiçoeiro. Em alguns casos, já vimos restaurações quebrarem ou até trincarem após uma mordida no morango do amor”, exemplifica.

Dentre os problemas mais comuns, estão fraturas dentárias, deslocamento de coroas ou próteses, risco aumentado de cáries, inflamações gengivais devido ao açúcar retido e até danos permanentes que exigem tratamentos mais complexos, como canal ou implante, principalmente quando o problema não é tratado a tempo.

Barulho de alerta

Segundo a especialista, o som característico do “creck” ao morder o caramelo pode servir como um sinal de alerta. “Se você ouve aquele estalo alto e logo sente algo estranho, como dor ao beber água gelada, procure seu dentista. Pode ser uma trinca ou até uma fratura mais séria”, avisa Suyana.

Dente natural, coroa ou implante: o risco é igual?

A tentação é para todos, mas os riscos variam. “Dentes naturais tendem a ser mais resistentes. Já as próteses e coroas, principalmente se mal adaptadas, podem se soltar com o grude do caramelo. Até mesmo implantes bem planejados podem sofrer deslocamento da coroa se ela for cimentada em vez de parafusada”, explica a cirurgiã-dentista.

Fraturou? O que fazer?

O caminho é direto: busque atendimento odontológico o mais rápido possível. “Como um carro com uma peça quebrada, se você continua usando o dente danificado, o estrago pode piorar. O que seria resolvido com uma restauração simples pode evoluir para um canal ou até a perda do dente”, alerta a especialista.

Torresmo x Morango do amor: quem vence a disputa?

Embora pareça inusitado, a comparação faz sentido. “O torresmo pode ser duro e causar fraturas em dentes saudáveis, mas o morango do amor tem um agravante: o caramelo, além de duro, é pegajoso. Pode puxar restaurações e próteses, além de fraturar dentes comprometidos. É um risco duplo”, reforça Suyana.

Casos curiosos: do feijão ao caramelo

A dentista também compartilha episódios inusitados do consultório. “Já atendi pacientes que trincaram o dente mordendo pedrinhas no feijão. Mas o morango do amor está no meu top 5 de alimentos traiçoeiros. Além do risco mecânico, ele contém muito açúcar. Junto com a acidez do morango, há um cenário propício à proliferação de bactérias e à destruição do esmalte dental”, diz.

Alerta de segurança: por que não?

Suyana defende que esse tipo de alimento venha com avisos. “Assim como produtos inflamáveis têm rótulo de alerta, alimentos como o morango do amor deveriam ter uma sinalização para quem usa facetas, próteses ou implantes. Não é para tirar o prazer de comer, mas sim para orientar. Prefira cortar em pedaços pequenos. Informação também é prevenção”.

Julho Neon: saúde bucal no centro do cuidado integral

Em sintonia com o movimento Julho Neon, mês voltado à conscientização sobre a saúde bucal, a Hapvida + Odonto lançou a campanha “A gente cuida, você brilha”. O objetivo é ampliar o debate sobre a importância da odontologia na saúde integral, destacando como os cuidados com a boca impactam diretamente o bem-estar físico, emocional e a qualidade de vida das pessoas.

Com um modelo de saúde integrado, a atuação odontológica da Hapvida + Odonto se conecta a outras especialidades médicas, reforçando que a prevenção e o atendimento humanizado são pilares essenciais para uma vida mais saudável.