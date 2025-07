Morango do amor vira tendência nas redes e inspira estratégias de marketing sensorial

Uma casquinha crocante e brilhante de um vermelho vivo, um recheio cremoso e uma fruta que carrega memória afetiva. Há uma semana, o morango do amor tem dominado as redes sociais, as rodas de conversa e, claro, as sobremesas dos brasileiros. O doce, que à primeira vista parece simples, se tornou um verdadeiro case quando o assunto é marketing sensorial. Para especialista do Sebrae-SP Alto Tietê, a “receita de sucesso” dessa sobremesa pode — e deve — ser replicada no dia a dia dos negócios.

O marketing sensorial trabalha os cinco sentidos: visão, tato, olfato, audição e paladar, e pode ser aplicado em qualquer segmento, enriquecendo a experiência do cliente. “O morango do amor reúne todos esses elementos: a cor vibrante, o brilho que remete a uma joia, o aroma adocicado, a crocância ao morder e o sabor, que desperta lembranças e nostalgia. Essa lógica pode ser aplicada, por exemplo, em vitrines atrativas, aromas estrategicamente difundidos no ambiente, iluminação que valorize os produtos e até no uso de degustações. As possibilidades são infinitas”, explica o analista de negócios do Sebrae-SP Kurth Tonn.

O especialista destaca que os empreendedores podem “surfar” nessa tendência, independentemente de atuarem no setor de alimentos. “É possível aproveitar a repercussão do doce e criar conexões com outros produtos — como roupas com estampa de morango, cosméticos com fragrância da fruta e até incluir a sobremesa em cardápios de cafeterias e restaurantes”, sugere Tonn.

A popularidade repentina do morango do amor está relacionada a um fenômeno psicológico conhecido como FOMO (Fear of Missing Out, ou “medo de ficar de fora”, em tradução livre), que é o receio de perder uma experiência ou tendência do momento. Em algumas regiões, a escassez da matéria-prima e do próprio doce reforça essa sensação de exclusividade. “Esse cenário abre espaço para releituras e adaptações da receita, o que amplia o alcance da tendência e cria novas ondas de interesse entre os consumidores”, complementa Tonn.

O Sebrae-SP preparou um vídeo com dicas sobre a febre do morango do amor nas redes sociais. Confira no link.

A empresária Fabiana Regina de Oliveira, da Griff Doceria e Café, de Guararema, começou a fabricar o doce há cerca de dez dias e já percebe um aumento nos resultados do negócio. “Nosso faturamento dobrou. Muitas pessoas não conheciam a doceria e, por meio da venda do morango do amor, passaram a ter contato conosco. O cliente compra o doce e acaba consumindo outros produtos, como bolos ou cafés. A visibilidade e a repercussão aumentaram”, conta.

De acordo com a empreendedora, a febre do morango do amor tem agitado a pequena cidade de 32 mil habitantes, levando à produção de cerca de 500 unidades do doce. “Começamos com uma pequena produção de 35 morangos. Já no último domingo, foram 150 unidades em um único dia. Como a produção é trabalhosa, a estratégia tem sido trabalhar com encomendas e programação, para não afetar o cronograma do dia a dia. Aproveitamos os dias de menor movimento e os gatilhos de demanda para produzir”, explica. Cada doce é vendido por R$ 16.

Fabiana acredita que a onda da sobremesa deve durar pelo menos mais 15 dias, mas já planeja formas de prolongar os ganhos. “Faço geladinhos gourmet, e a ideia é criar uma versão com sabor de morango do amor, além de desenvolver outros doces inspirados na receita”, aponta.

Marketing sensorial será destaque na Feira do Empreendedor 2025

As técnicas de marketing sensorial serão um dos destaques da Feira do Empreendedor 2025, promovida pelo Sebrae-SP, entre os dias 15 e 18 de outubro, no São Paulo Expo, na capital. A ativação desenvolvida pelo Escritório Regional do Alto Tietê vai apresentar, de forma imersiva e prática, como os cinco sentidos podem ser aplicados para atrair e fidelizar clientes — tudo isso por meio de palestras e um ambiente sensorial preparado especialmente para os visitantes.

Realizada desde 2012, a Feira é um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina. Em 2024, atraiu 102 mil visitantes e gerou aproximadamente R$ 45 milhões em negócios.

Empresas interessadas em garantir um espaço na FE25 já podem se inscrever pelo site: https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/seja-um-expositor/. Mais informações pelo e-mail: feiradoempreendedor@sebraesp.com.br.