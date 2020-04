Morre aos 56 anos o médico Fernando Miyake

O médico Fernando Miyake, irmão do vereador de Mogi das Cruzes, Cláudio Miyake, faleceu aos 56 anos devido complicações do Covid-19. Ele foi enterrado esta semana em Santo André, região onde morava. Pelas redes sociais, o parlamentar mogiano lamentou a perda e pontuou a necessidade de cuidado para não contrair o novo coronavírus.

Segundo informações do vereador mogiano, o irmão foi internado com sintomas graves provocados pelo Covid-19. Por semanas, o médico lutou pela vida na Unidade de Terapia Intensifica (UTI). Um dos principais sintomas foi a falta de ar aguda.

"Em poucos dias, desde a internação, ele ja estava entubado na UTI. Neste período, parecia que estávamos numa montanha russa; uma hora estava por cima em outra por baixo. Esperávamos ansiosamente o boletim médico diário. Piorou. Melhorou. Entubou. Extubou. Mas o danado do vírus é potente: este é o Covid-19", escreveu Cláudio, que também falou sobre o período em que suspeitou estar com o vírus: "Alguns dias antes de sua internação, eu fui atendido em um hospital em São Paulo, após passar a noite com febre e dor de cabeça. Ele foi ao meu encontro, preocupado, pois sabia que sou diabético (grupo de risco para Covid19 ...) e acompanhou a minha internação. Após mais uma coleta (de sangue), fechou-se meu diagnóstico: eu estava com dengue", falou.

No texto, o vereador mogiano frisa a perda e a falta de oportunidade em dar o último adeus a Fernando, que era um fanático pelo Clube Corinthians, e deixou esposa e duas filhas, de 11 e 16 anos. "O Covid19 não escolhe raça, religião, profissão, classe social, idade... Inclusive muitos profissionais da saúde estão morrendo. Precisamos remar para o mesmo lado, precisamos juntos combater este vírus, pois ele é verdadeiramente o inimigo a ser vencido. Temos que refletir e buscar este objetivo juntos", disse.