Região

Morre, aos 88 anos, a mãe do publicitário Duda Lima

Ela será veleada no Cemitério Parque das Oliveiras a partir das 13h30 desta terça-feira (19)

19 agosto 2025 - 13h20Por Da Região
Sepultamento será às 16h30Sepultamento será às 16h30 - (Foto: Divulgação)

A mãe do publicitário Duda Lima, Tereza Maria de Lima, faleceu aos 88 anos. Ela será velada no Cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes, a partir das 13h30 desta terça-feira (19). O sepultamento será às 16h30.

O publicitário deixou uma mensagem para homenagear a mãe. “Sim, ela partiu, mas deixou exemplos eternos: a força da simplicidade, do amor em família e a dádiva da gratidão. Ensinamentos que nenhum tempo ou distância são capazes de levar”.

Por conta da morte da mãe, Duda Lima desmarcou nesta terça-feira (19), todos os compromissos profissionais que tinha em Brasília e em São Paulo.

O Partido Liberal de São Paulo emitiu nota manifestando profundo pesar pelo falecimento de Dona Teresa. “Neste momento de dor, nos solidarizamos com toda a família e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações e conceda forças para superar esta perda irreparável”, informou a nota do partido.

Duda Lima foi marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas últimas eleições municipais na Capital.

Lima é especialista em marketing político e já trabalhou com campanhas de vereadores e prefeitos, como a de Celso Russomano, em 2016, quando disputou a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Ele também atuou na tentativa de reeleger o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.

