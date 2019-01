Luto no Centro das Indústrias Morre o empresário Milton Sobrosa, ex-diretor do Ciesp do Alto Tietê Empresário faleceu vítima de infarto, no Estado da Bahia. O velório acontece no cemitério Jardim da Saudade, no Bairro de Brotas

Por DE MOGI 05 JAN 2019 - 18h41

Ex-diretor do Ciesp do Alto Tietê faleceu na Bahia Foto: Cassiano de Souza/Divulgação A Diretoria do Ciesp do Alto Tietê comunicou na tarde de deste sábado (5) o falecimento do seu ex-diretor Milton Sobrosa Cordeiro, 63 anos. O empresário faleceu vítima de infarto, no Estado da Bahia. O velório acontece no cemitério Jardim da Saudade, no Bairro de Brotas – Salvador/BA, onde seu corpo será cremado às 17 horas deste domingo (6). Carioca, o engenheiro químico vivia em Mogi das Cruzes há pelo menos duas décadas e durante anos foi sócio diretor da indústria Petrom. Ocupou o cargo de diretor do Ciesp Alto Tietê no período de 2007 a 2011. Atualmente, era diretor do Decomtec (Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Era casado com Olívia Martinez Cordeiro, pai de Lívia e Alana e avô de Lorena e José. Em 2009 recebeu o título de Cidadão Mogiano da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

