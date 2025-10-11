Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Morre Roberto Martinelli, ex-secretário de Governo de Ferraz, aos 68 anos

Político deixa esposa, três filhos, netos e irmão; velório acontece na Câmara de Ferraz

11 outubro 2025 - 14h40Por Gabriel Vicco - de Ferraz
Morre Roberto Martinelli, ex-secretário de Governo de Ferraz, aos 68 anosMorre Roberto Martinelli, ex-secretário de Governo de Ferraz, aos 68 anos - (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

O ex-secretário de Governo de Ferraz de Vasconcelos, Roberto Martinelli, morreu neste sábado (11), aos 68 anos. O velório acontece neste domingo (12), das 8 às 14 horas, na Câmara Municipal de Ferraz.

Filho do ex-vice-prefeito da cidade, Mário Martinelli, Roberto exerceu o cargo de secretário de Governo entre 2005 e 2008. Ele deixa esposa, três filhos, netos e irmão.

A prefeita de Ferraz, Priscila Gambale, lamentou a morte do "querido amigo Roberto Martinelli". "O Roberto era mais do que um amigo na política, era um amigo de todos".

Em nota, a Prefeitura disse que Roberto será "lembrado pelo compromisso com o serviço público e pelo amor à nossa cidade".

