Morte por coronavírus em Suzano é descartada; região registra 2 casos confirmados

A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano informou, na tarde desta terça-feira (17), que o governo do Estado emitiu um laudo do óbito da paciente suzanense em que identifica o vírus da Influenza A. Desta forma, não há relação com o Covid-19 (coronavírus), como chegou a ser cogitado na região. De acordo com a pasta da Saúde, a suzanense tinha doença de Crohn, estava com a imunidade debilitada e estava internada no Hospital Municipal Doutor Carmino Caricchio, em Tatuapé, zona leste de São Paulo, onde faleceu.

No Alto Tietê, são dois casos confirmados da doença. É um casal que reside em Ferraz de Vasconcelos. A mulher foi o primeiro caso confirmado em toda a região e ela permanece internada num hospital de São Paulo, onde trabalha. O marido, que teve a doença confirmada na segunda-feira, está em isolamento domiciliar.

Apesar da morte por coronavírus ter sido descartada, as Prefeitura reforçam as ações preventivas, principalmente diante do primeiro óbito registrado na Capital. Além do isolamento social e disseminação das informações de etiqueta respiratória e higienização, os gestores de saúde orientam a população a procurar atendimento médico imediato diante dos sinais de febre alta e falta de ar.

“A confirmação do óbito (na Capital) é lamentável, mas não altera os protocolos de saúde estabelecidos até o momento. Os casos suspeitos são notificados e têm material biológico colhido para exame. Se os sintomas são leves, o paciente é orientado a permanecer em isolamento domiciliar e, nos casos mais greves, a internação é indicada”, ressalta Adriana Martins, coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do Condemat.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, 80% dos pacientes confirmados com o coronavírus no território paulista têm quadro leve e podem ser tratados em casa. Os outros 20% exigem internação e, apenas uma parte desses, requer UTI.

Nos municípios do Condemat, os prefeitos já estão promovendo a suspensão gradativa das aulas nas escolas, suspendendo as atividades culturais e esportivas e também interrompendo serviços não essenciais. Além disso, há recomendações para que a iniciativa privada adote medidas preventivas com restrição do contato social.

“Temos duas batalhas para vencer. A primeira é contra o vírus, impedindo a sua propagação. E, a segunda, contra o pânico. Nos dois casos, a melhor arma é a informação clara e objetiva. Restringir o contato social neste momento é necessário, assim como reforçar os cuidados com a higienização e a etiqueta respiratória”, diz a coordenadora de Saúde do Condemat.