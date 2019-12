Mortes em estradas do Alto Tietê crescem 10% em novembro

As mortes nas estradas do Alto Tietê cresceram em novembro deste ano, em relação ao mesmo mês do ano passado. Subiram de 10 para 11, um aumento de 10%. Os dados fazem parte do novo levantamento de óbitos no trânsito, divulgado esta quinta-feira, 19, pelo Infosiga - ferramenta estatística que mapeia ocorrências desse tipo no Estado.

Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes foram as cidades com o maior número de registros, com quatro mortes no trânsito cada. Seguido de Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Suzano, que computaram um caso cada.

Dos 11 mortos no trânsito, todos eram homens. A maioria tinha mais de 29 anos. A vítima mais velha era um idoso de 83 anos. Levantamento do Infosiga mostra que sete dos casos computados ocorreram em vias munipais e quatro em rodovias, como a Ayrton Senna ou Pedro Eroles, a Mogi-Dutra.

A maior parte dos acidentes aconteceu ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, em horários noturnos como noite ou madrugada. Em números, foram cinco à noite, três de madrugada, dois na manhã e um durante à tarde.

Dados da ferramenta estatística indicam ainda que a maior parte das mortes ocorreu por atropelamentos: 6. Seguido de colisões, com três e dois por choque - poste de iluminação, a outro veículo etc.

Diminuição ante outubro

Se comparado os dados de outubro e novembro deste ano, a região teve uma leve queda de casos. Passou de 12 para 11.