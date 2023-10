Mortes no trânsito caem 15%; 119 pessoas perderam a vida de janeiro a setembro

Somente nos dados de setembro há aumento de 25% no número mortes. Os dados saltaram de 16 para 20 de setembro de 2022 comparado com este ano.

Os dados foram divulgados pelo Infosiga.

Aumento no ano

Apenas duas cidades registraram aumento de mortes no trânsito: Itaquá (3,44%) e Suzano (175%).

Em agosto as cidades tiveram aumento de cinco para sete mortes e duas para três, respectivamente.

Queda

Outras sete cidades tiveram queda no número de mortes no trânsito. Arujá (42,8%), Ferraz (57%), Guararema (50%), Mogi (26%), Salesópolis (83,3%) e Santa Isabel ( 13,3%). Em Biritiba também teve queda, passando de cinco mortes para zero.

Manteve

Um município manteve os índices: Poá. A cidade registrou quatro mortes entre janeiro e setembro do ano passado e também quatro vítimas neste ano.

O Alto Tietê registrou queda de 15% no número de mortes nos nove primeiros meses deste ano comparado ao mesmo período de 2022. No ano passado o total de vítimas foi de 140, enquanto em 2023 caiu para 119, uma diferença de 21 mortes. (veja tabela abaixo)