Mortes no trânsito caem 20% com 99 vítimas em oito meses no Alto Tietê

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta terça-feira.

Das dez cidades da região, nove tiveram queda e apenas Suzano registrou aumento.

Suzano

A cidade de Suzano registrou aumento, passando de seis para 20 mortes no comparativo dos dois períodos.

Queda

As outras nove cidades registraram queda no número de mortes no trânsito.

A maior queda foi registrada em Salesópolis, com 80% a menos de mortes no trânsito. A cidade registrou redução de cinco para uma vítima.

Em seguida aparece Ferraz, com queda de 57%, passando de sete para três vítimas fatais neste ano.

Poá tem índice semelhante, com 50% de queda no número de mortes. A cidade registrou redução de quatro para duas vítimas.

Guararema registrou queda de 40%, caindo de cinco para três mortes.

Com números iguais estão Arujá e Mogi, que registraram queda de 33,3% e 32,5%, respectivamente.

Em Arujá os dados indicam para redução de 12 para oito vítimas fatais.

Enquanto em Mogi caiu de 43 para 29 mortes nos períodos.

Fecham a lista, Santa Isabel, que reduziu em 23% o número de mortes, passando de 13 para dez.

E em Itaquá, com redução de 4%, passando de 24 para 23 mortes.

Agosto

Nos dados de agosto, a região teve queda de 14%, passando de 14 vítimas fatais em agosto do ano passado para 12 no último mês.

Porém, três cidades tiveram aumento de mortes.

Em Itaquá foram duas ano passado e quatro em agosto deste ano.

Santa Isabel passou de zero para duas vítimas. Enquanto Suzano saltou de zero para cinco.

Em Arujá, Ferraz, Guararema e Poá não registraram vítimas em agosto deste ano.

Mogi, caiu de sete para uma morte.

E Biritiba e Salesópolis não registraram vítimas ano passado e neste.

O Alto Tietê registrou queda de 20% no número de mortes no trânsito nos oito meses deste ano quando comparado ao mesmo período de 2022. De janeiro a agosto do ano passado foram 124 vítimas, e neste ano caiu para 99. (Veja tabela abaixo)