Região

Mortes no trânsito caem 3,70% em 2025 no Alto Tietê

Em sua maioria, vítimas são homens motociclistas entre 20 e 29 anos

21 janeiro 2026 - 14h58Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Divulgação)

As mortes por acidente de trânsito registraram queda de 3,70% entre janeiro e dezembro de 2025 no Alto Tietê. Ao todo, foram 182 óbitos contra 189 do mesmo período de 2024. Em sua maioria, as vítimas são homens motociclistas entre 20 e 29 anos. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Entre as dez cidades da região, Itaquaquecetuba, Poá, Biritiba Mirim e Salesópolis registraram alta nas ocorrências, enquanto Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Arujá, Santa Isabel e Guararema caíram.

A maior queda de óbitos no trânsito foi registrada em Santa Isabel, que passou de 13 mortes em 2024 para oito em 2025, uma redução de 38,46%. Em seguida aparece Suzano, com queda de 26,47%, saindo de 34 para 24 óbitos. Também houve diminuição em Ferraz de Vasconcelos e Guararema, ambas com redução de 11,11%, passando de nove para oito mortes, além de Arujá, que caiu de 12 para 11 óbitos, redução de 8,33%.  Mogi das Cruzes, que apresenta o maior número de ocorrências na região, apresentou queda de 5,17%, ao registrar 55 mortes em 2025, contra 58 no ano anterior.

Por outro lado, Biritiba Mirim apresentou o maior aumento proporcional da região, com alta de 83,33%, passando de seis óbitos em 2024 para 11 em 2025. Na sequência está Poá, que teve crescimento de 60%, saltando de cinco para oito mortes. Também houve aumento em Salesópolis, de 16,66%, com registros passando de seis para sete, e em Itaquaquecetuba, que teve alta de 13,51%, indo de 37 para 42 óbitos no período analisado.

Perfil das vítimas

Ainda segundo o Infosiga, das 182 mortes registradas, 82 foram de motociclistas, 42 de pedestres, 36 de automóveis, 15 de bicicleta, três de caminhão e quatro não disponíveis, sendo sábado (34 óbitos) e domingo (36) os dias da semana com maior incidência de óbitos.  

Considerando por faixa etária, o maior número de mortes foi registrado entre 20 e 24 anos, com 32 óbitos, seguido pela faixa de 25 a 29 anos, com 23, e por 35 a 39 anos, que somam 18 mortes. Na sequência aparecem as faixas de 40 a 44 anos, com 16 óbitos, 30 a 34 anos, com 12, e 50 a 54 anos e 60 a 64 anos, ambas com 11 registros cada. Em seguida estão 65 a 69 anos, com 10 óbitos, 45 a 49 anos e 55 a 59 anos, com nove mortes cada, além de 15 a 19 anos, com oito, e 70 a 74 anos, com sete registros. As faixas com menor número de óbitos foram 0 a 14 anos e 75 a 79 anos, com três mortes cada, e 80 anos ou mais, com quatro óbitos. Houve ainda seis registros em que a faixa etária não foi informada.

