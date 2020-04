Mortes no trânsito caem 56% na região, aponta Infosiga

O número de mortes no trânsito na região caiu 56,52% em março de 2020, quando comparado com os dados de março de 2019.

Nesse ano, o Alto Tietê registrou 10 mortes no trânsito, enquanto no ano passado a região registrou 23 óbitos.

Os dados são do Infosiga, um banco de dados do governo estadual que reúne número de acidentes e óbitos em estradas do Estado.

Conforme o levantamento de março desse ano, a cidade que registrou mais mortes foi Itaquaquecetuba.

A cidade contabiliza quatro óbitos, onde três vítimas foram pedestres e uma vítima foi um motociclista.

Segundo o Infosiga, os óbitos de Itaquá são, na maioria, homens, e 71,43% morrerem no hospital, após serem socorridos. No levantamento de 2019, Itaquá registrou 3 mortes.

Em seguida aparece Guararema e Arujá, com duas mortes registradas, cada.

Entre as vítimas de Guararema, estão um pedestre que morreu atropelado e outra vítima foi um motociclista. Um dos acidentes foi em via municipal e outra em via estadual.

No ano passado a cidade não registrou óbitos.

Em Arujá, as vítimas são homens, uma foi atropelada e outra em acidente de automóvel.

Os números de Arujá diminuíram. No ano passado a cidade registrou 7 mortes em março, o mais alto índice da região no mês.

Em seguida aparece Suzano e Santa Isabel, com uma morte cada.

A vítima de Suzano é um pedestre, que morreu no hospital após ser atropelado.

No ano passado a cidade registrou 6 mortes, o segundo maior índice da região.

Em Santa Isabel a vítima foi um motorista que morreu após colisão de veículos.

As demais cidades da região não registraram mortes no trânsito no levantamento de março de 2020.

Biritiba-Mirim registrou dois óbitos em 2019 e nenhum nesse ano.

Ferraz de Vasconcelos manteve o índice de “zero” óbitos no trânsito. Assim como Poá, que não registrou mortes tanto em 2019 quanto em 2020.

Mogi das Cruzes diminuiu de dois óbitos em março de 2019, para nenhuma morte nesse ano.

No Estado, foram 453 mortes em março, sendo 84% das vítimas homens. Maioria dos acidentes foi em vias municipais (53%).