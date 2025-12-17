Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/12/2025
Dados do Infosiga

Mortes no trânsito caem 7,5%, mas preocupam com 160 óbitos em 11 meses

Três cidades tiveram aumento no número de mortes

17 dezembro 2025 - 05h00Por Fernando Barreto - da Região
Mortes no trânsito caem 7,5%, mas preocupam com 160 óbitos em 11 mesesMortes no trânsito caem 7,5%, mas preocupam com 160 óbitos em 11 meses - (Foto: Divulgação)

O Alto Tietê registrou queda de 7,5% no número de mortes no trânsito entre janeiro e novembro deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2024. Foram 160 óbitos neste ano e 173 ano passado.

Os dados são do Infosiga e foram divulgados nesta terça-feira. Das dez cidades da região, três tiveram aumento no número de mortes, enquanto as demais tiveram queda.

Aumento

O maior aumento percentual foi em Poá, que saltou 125%, passando de quatro para nove vítimas. Em seguida aparece Biritiba, com crescimento de 83%, passando de seis para 11 mortes. E por fim Salesópolis, que passou de seis para sete óbitos.

Queda

Das sete cidades que tiveram queda, a maior em porcentagem foi Santa Isabel, que caiu 38,4%, passando de 13 para 8 vítimas.

Em seguida, estão três cidades com números muito próximos. Suzano, que reduziu em 26,6%, e Arujá e Guararema que caíram 25%.

Fecham a lista, Mogi e Itaquá, que caíram 7,8% e 5,7%, respectivamente. A cidade de Ferraz teve 8 mortes neste ano e oito em 2024.

Novembro

Os dados mais recentes são de novembro. Na análise comparativa entre novembro de 2025 com 2024, a região teve aumento, de 21,4%, passando de 14 para 17 óbitos.

Quatro cidades registraram aumento: Ferraz, Poá, Salesópolis e Santa Isabel. Tiveram redução apenas Arujá e Guararema.

Enquanto Biritiba, Itaquá, Mogi e Suzano mantiveram os números registrados nos dois períodos.

